Conheça as oportunidades profissionais e acadêmicas na Alemanha

Visite a feira ‘Destino: Deutschland’ e saiba mais sobre oportunidades profissionais e acadêmicas na Alemanha. Dia 04/10, no Instituto Goethe, em São Paulo.

Promovida pelo Instituto Goethe, a feira ‘Destino: Deutschland’ é direcionada a interessados em oportunidades profissionais e acadêmicas na Alemanha. O evento acontece no dia 4 de outubro e é uma ótima oportunidade para você entrar diretamente em contato com os principais órgão de representação educacional do país no Brasil. Diversas instituições alemãs estarão presentes, como o DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico), o Colégio Humboldt, a FES – Friedrich Ebert Stiftung, e a Bundesagentur für Arbeit – Agência Alemã para o Trabalho.

Além dos estandes, está prevista uma programação de palestras de diversas instituições, relacionadas a trabalho e estudo na Alemanha. Para quem quiser experimentar uma aula de alemão, serão ministradas a cada 30 minutos, a partir das 18h, aulas demonstrativas com o time de professores do Goethe-Institut São Paulo. Se houver interesse, será possível se matricular na hora em um dos cursos do instituto, com desconto de 20%.

Durante o evento haverá sorteios de bolsas de alemão e viagens para a Alemanha. Além disso, o público poderá experimentar comidas e bebidas típicas da Alemanha, como bretzel, currywurst, salsichas diversas e cervejas.

> Confira todos os estandes que estarão presentes:

– Câmara de Comércio Brasil-Alemanha

– Colégio Humboldt – Formação profissional dual

– Colégio Visconde de Porto Seguro

– Consulado Geral da Alemanha em São Paulo

– FES – Friedrich Ebert Stiftung

– Goethe-Institut

– Senator Turismo

– Youth For Understanding

– Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit

> Programação de palestras:

16h30 | AU PAIR na Alemanha

17h00 | Colégio Humboldt: Formação Dual

18h00 | Consulado Geral da Alemanha em São Paulo

19h00 | Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha

19h30 | DAAD – Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico

20h00 | DWIH – Centro Alemão de Ciência e Inovação

> Serviço – feira informativa “DESTINO: ALEMANHA”

Data: 4 de outubro

Horário: das 16h00 às 21h00

Local: Goethe-Institut São Paulo

Rua Lisboa, 974, Pinheiros, São Paulo

