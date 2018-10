Conheça a Universidade NOVA de Lisboa

A paixão por Lisboa, custos mais baixos e a excelente qualidade de ensino tem feito da NOVA a escolha de muitos brasileiros. Saiba porque!

Fundada em 1973, a Universidade NOVA de Lisboa tem sido inovadora desde as suas origens. Seu modelo de ensino interdisciplinar não só integra diferentes áreas, mas cria, permanentemente, sinergias transformadoras.

Além disso, a NOVA tem um perfil bastante internacional. Dos quase 20 mil estudantes inscritos em programas regulares, mais de dois mil são estrangeiros. Outros mil intercambistas, dos mais diversos países, integram o corpo discente por períodos que variam de seis meses a um ano.

Em termos de pesquisa, a produtividade desta jovem universidade só cresce. A instituição faz parte da rede YERUN –Young European Research Universities Network e atualmente, mais de cem professores e pesquisadores de 28 nacionalidades compõem parte de seu corpo docente.

A NOVA é a única instituição de ensino superior portuguesa ranqueada entre as 50 melhores do mundo no Top 50 under 50 da QS. Entre as jovens universidades europeias, é a 4ª em Artes e Humanidades, a 6ª em Ciências da Vida e Medicina, a 7ª em Ciência Naturais, Ciências Sociais e Gestão e a 10ª em Engenharia e Tecnologia.

A instituição tem 40 centros de pesquisa e oferece 25 programas de bacharelado, 12 mestrados integrados, 103 programas de mestrado e 79 de doutorado. Este ano, a Nova School of Business & Economics foi ranqueada pelo Eduniversal Masters Ranking como a melhor escola de negócios em Portugal e o seu mestrado em Economia, classificado entre os três melhores da Europa.

Seis faculdades da NOVA aceitam candidaturas de estudantes internacionais: Ciências e Tecnologia, Ciências Sociais e Humanas, Ciências Médicas, NOVA School of Business and Economics, Direito e a NOVA Information Management School.

Diversos programas são inteiramente oferecidos em inglês e a exigência de proficiência no idioma é alta. Em todos os departamentos da universidade a aproximação do conhecimento com a prática é notável. A interação com empresas e startups não só mantém a instituição de ensino atualizada, como também facilita o contato de seus alunos com o mercado de trabalho.

Desde o ano passado, a NOVA oferece a estudantes internacionais que terminaram o ensino médio recentemente ou que estão por finalizar seus estudos, a possibilidade de participar do Semestre Pré-Universitário – SPU. O programa é uma ótima preparação para uma graduação internacional.

Durante o SPU, os alunos cursam disciplinas de diferentes escolas da NOVA, melhoram suas competências em português ou inglês e participam do Clube de Leitura. Ao longo de seis meses, ganham autonomia e se ajustam aos métodos europeus de trabalho. A experiência, quando bem-sucedida academicamente, facilita a entrada em um dos cursos universitários da NOVA. Os créditos das matérias cursadas podem ser usados como equivalências em programas de licenciatura ou mestrado integrado.

O SPU é uma excelente maneira de conhecer e se adaptar à cultura universitária da NOVA, e de experimentar a vida na bela, ensolarada, cosmopolita e tão agradável cidade de Lisboa.

Esta é a NOVA, uma instituição de ensino sempre à frente de seu tempo!

Andrea Tissenbaum está em Lisboa visitando a NOVA e conhecendo seus programas, à convite da Reitoria da universidade, desde o dia 02 de outubro.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.