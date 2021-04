Conferência virtual FAUBAI 2021 traz olhar reflexivo e inovador sobre a internacionalização do ensino superior

A partir de 20/04, especialistas se reúnem para debater os novos rumos da educação internacional. Inscrições abertas.

A partir da próxima terça feira, 20 de abril, tem início a Conferência virtual FAUBAI 2021. Com o tema “Expandindo nossas Mentes”, o encontro visa apresentar um olhar reflexivo sobre dois conceitos associados à internacionalização do ensino superior: a “Jornada” e o “Pertencer”.

O objetivo é estimular os envolvidos com a Educação Internacional por meio de novas ideias e pontos de vista, permitindo com que (re)conectem suas instituições de ensino com o mundo. Novas questões relacionadas à tensão entre o local e o global, a diversidade e a universalização de culturas e comunidades, e entre eu e o outro estão surgindo. A “Jornada” e o “Pertencer” capturam alguns dos desafios decorrentes da pandemia e das transformações individuais, institucionais e internacionais que temos vivido.

“Este ano, quando ainda não conseguimos nos encontrar presencialmente, a Conferência virtual FAUBAI 2021 decidiu concentrar suas atividades em momentos de reflexão coletiva”, explica a Professora Maria Leonor Alves Maia (Universidade Federal de Pernambuco), presidente da FAUBAI. “Vamos discutir questões e mudanças de paradigma na internacionalização do ensino superior e as possibilidades de criar novas abordagens e ações institucionais”.

A Conferência virtual FAUBAI 2021 contará com a participação de artistas, ativistas sociais e especialistas em Educação Internacional. Eles ajudarão os participantes a pensar o papel da educação, da arte e da ação social na construção de um mundo mais justo, menos desigual e mais inclusivo.

O evento será realizado ao longo de três semanas, e está estruturado em seções que acontecerão sempre às terças e quintas feiras. As inscrições estão abertas e podem ser feitas AQUI.

Sobre a FAUBAI

Criada em 1988, a Associação Brasileira de Educação Internacional, FAUBAI, reúne os profissionais responsáveis por assuntos internacionais de instituições de ensino superior (IES) brasileiras. Por meio de seminários, workshops, reuniões regionais e nacionais, e de sua Conferência Anual, promove a integração e a capacitação dos gestores da área. Além disso, atua também na divulgação das potencialidades e da diversidade das IES brasileiras, no Brasil e no exterior, junto a instituições de ensino, agências, representações diplomáticas, organismos e programas internacionais.

>> Serviço:

Conferência virtual FAUBAI 2021

> Seção 1: Get on Board

Dias 20 e 22 de abril

Salas virtuais onde os participantes podem encontrar expositores da FAUBAI que apresentarão seus programas e oportunidades.

> Seção 2: Reflecting on & Getting togheter on

Dia 27 de abril – Reflecting on Journeys | Getting together on Exchange

Reflexões com artistas e ativistas sociais brasileiros sobre suas influências e o papel da arte, da ação social e da educação, seguidas por discussões com os participantes.

Dia 29 de abril ­– Getting together on Exchange & Getting together on Glocal

Painel de especialistas em educação internacional sobre Intercâmbios nas suas várias dimensões e Relações Locais e Globais, com base nos aspectos mais práticos da gestão da internacionalização do ensino superior, seguidos por discussões com os participantes.

> Seção 3: Get on Board

Dias 4 e 6 de maio

Salas virtuais onde os participantes podem encontrar expositores da FAUBAI que apresentarão seus programas e oportunidades.

Fonte: FAUBAI