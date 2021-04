Conferência internacional discute o futuro pós-Covid

Organizada pela UFRJ, “Desirable Tomorrows” reúne acadêmicos notáveis a partir de 29/04. Inscrições gratuitas.

O novo coronavírus mudou nossa forma de viver e vem desafiando sistematicamente nossos cotidianos. Frente a essa nova realidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) reuniu alguns dos mais importantes pensadores do mundo para discutir, de forma crítica e abrangente, qual futuro nos espera. Quais amanhãs são desejados e possíveis nos anos pós Covid.

A Conferência Internacional “Desirable Tomorrows”, que acontecerá de forma virtual, será aberta, no dia 29 de abril, pela reitora da UFRJ, professora Denise Pires de Carvalho, e por Jerson Lima, presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

O primeiro painel, debaterá as tendências e desafios do mundo pós-Covid, e terá entre os participantes Jayati Ghosh, economista indiana que acaba de assinar um artigo na The Economist defendendo a quebra da patente de vacinas contra Covid. Prêmio Nobel de Química, o suíço Kurt Wüthrich também também é um dos palestrantes do evento. Ele irá proferir a palestra magna em maio, quando serão realizados cinco painéis. Em um deles, Miguel Centeno, da Universidade de Princeton, lembrará que é preciso ter resiliência, pois não existe um “Planeta B”.

O encontro internacional será encerrado no início de junho e contará com a participação da economista Mariana Mazzucato, considerada uma das mais influentes do mundo. Professora de Economia da Inovação na University College London e diretora-fundadora de um instituto de inovação na mesma instituição, ela enxerga na crise desencadeada pela pandemia a oportunidade de se repensar o capitalismo em busca de um futuro inovador e sustentável, que funcione para todos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

Ao longo da conferência, serão trazidos à tona diversos temas, mostrando que o papel da pesquisa e do conhecimento científico são cruciais para que sociedade e governos possam enfrentar a crise multidimensional que hoje ocorre. Entre as tendências e desafios do mundo pós-Sars Cov-2, a academia, junto da sociedade civil, irá debater como construir um futuro mais sustentável e equitativo, sempre indagando como a ciência e a tecnologia podem contribuir para um futuro benigno, superando as ameaças e riscos de colapso.

A ideia dos organizadores era realizar a conferência, de modo presencial, em setembro do ano passado, quando a UFRJ celebrou seu centenário. Por conta da pandemia, o plano original teve que ser alterado, mas a proposta de mergulhar em uma reflexão sobre o futuro se manteve. Mais do que nunca, a missão da universidade pública, patrimônio da sociedade, se mostra estratégica e crucial para combater o obscurantismo e promover conhecimento científico.

Organizada pelo Colégio Brasileiro de Altos Estudos (Fórum de Ciência e Cultura – FCC) e pelo Programa de Internacionalização (PRINT) da UFRJ – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Conferência Internacional “Desirable Tomorrows” será transmitida no YouTube do FCC com tradução simultânea.

>> Confira a programação:

Painel 1: O Mundo Pós-COVID: Tendências e Desafios (29 de abril, às 10h30m)

Painel 2: A Urgência da Mudança Social: Construindo um Futuro Sustentável e Equitativo (3 de maio, às 11h, e 4 de maio, às 13h)

Palestra Magna: Professor Kurt Wüthrich (2002 Prêmio Nobel de Química 2002) – 3 de maio às 14h30m

Painel 3: Mudança Climática, Biodiversidade e a Governança Ambiental – Desafios Globais e suas Implicações (11 de maio, às 9h30m e 11 de maio às 14h)

Painel 4: Inteligência Artificial e seu impacto na sociedade (18 de maio às 14h) Painel 5: Fronteiras da Biologia e da Medicina (25 de maio, às 10h e às 14h) Painel 6: Transição Energética: Desafio para o Século 21 (31 de maio às 10h)

Painel de Encerramento: Daqui para Onde? Geopolítica, Política, Tecnologia, e Economia para o Mundo Pós-Covid (7 de junho às 10h).

A íntegra dos painéis pode ser encontrada AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.