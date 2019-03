Concurso oferece 17 bolsas em Barcelona

Revele seu talento e criatividade e ganhe uma das 17 bolsas de estudos do Istituto Europeo di Design – IED de Barcelona. Inscrições até 05/04.

Referência no ensino de Design, o IED Barcelona foi inaugurado em 2002. Desde então, a instituição tem se caracterizado por ser um espaço altamente multicultural: 65% dos seus estudantes são estrangeiros e 36% dos seus cursos são lecionados em inglês.

Parte de uma rede internacional de institutos focados no ensino do Design, Moda, Comunicação Visual e Gestão de Indústrias Criativas, o IED Barcelona convida você a participar de seu Concurso de Bolsas de Estudo.

Exponha ideias que possam contribuir para que tenhamos um futuro melhor. Revele seu talento e criatividade e ganhe uma das 17 bolsas de estudos para os seguintes cursos em inglês ou espanhol de 2019/2020:

Undergraduate Degrees – Graduação

Título Superior en Diseño de Moda

Título Superior en Diseño de Moda, Estilismo y Comunicación de Moda

Título Superior en Diseño Gráfico

Undergraduate Degree in Graphic Design

Undergraduate Degree in Graphic Design, Motion Graphics and Video

Título Superior en Diseño de Producto

Undergraduate Degree in Product Design

Título Superior en Diseño de Transporte

Undergraduate Degree in Transportation Design

Título Superior en Diseño de Interiores

Undergraduate Degree in Interior Design

Bachelor of Arts (Honours) validated by the University of Westminster

BA (Hons) in Fashion Design

BA (Hons) in Fashion Marketing and Communication

Diplomas IED

Diploma IED in Creative Advertising and Branding

Diploma IED in Business Design

Diploma IED en Marketing y Comunicación de la Moda



One Year Course

One Year in Global Design

Inspire-se com o tema “As a designer, what can you contribute to improve the future?” e apresente seu projeto até o dia 5 de abril de 2019. Saiba todos os detalhes AQUI.

As bolsas cobrem 100% do valor do curso escolhido. O concurso é aberto para estudantes de até 26 anos de qualquer parte do mundo.

Acesse o site do IED Barcelona e participe!

