Concurso cultural oferece bolsas para desenvolver os talentos digitais do Brasil

São 100 bolsas para o curso online Desenvolvedor Web – HEX, criado pelas gigantes em educação, Pearson e Holberton School. Inscrições até 21/02.

A empresa de aprendizagem Pearson, está oferecendo 100 bolsas de estudos para para o curso de Desenvolvedor Web – HEX da Holberton School, referência em educação sobre tecnologia do Vale do Silício, através do Concurso cultural “Learn at Pearson Next”.

A trilha de aprendizagem desenvolvida pela Holberton para a Pearson oferece fundamentos básicos e avançados de habilidades técnicas e soft skills. Esses requisitos têm sido cada vez mais cobrados no mercado de trabalho, que busca talentos que saibam se adaptar às funções que exigem conhecimento em tecnologia. Nos últimos anos, as qualificações oferecidas pela Holberton levaram profissionais para organizações referência na área de tecnologia, como LinkedIn, Tesla, Facebook e Amazon.

> Requisitos para participar:

– Ser brasileiro, residente no território nacional, com idade mínima de 18 (dezoito) anos

– Possuir nível intermediário da língua inglesa

– Publicar no site do concurso cultural ou na rede social Twitter uma resposta à pergunta: “Como a educação mudou ou pode mudar sua vida?” utilizando a hashtag #learnatpearsonnext.

Interessados em concorrer às bolsas de estudo têm até o dia 21 de fevereiro para fazer sua inscrição gratuitamente no site do concurso. Mais informações AQUI.

Participantes com as melhores respostas, serão selecionados para realizar um teste de inglês. Comprovando seu conhecimento intermediário no idioma, ganham acesso ao curso completo HolbertonX.

“Em um mundo cada vez mais veloz e em constante mudança, temos que nos reinventar a todo momento. Com essa parceria estratégica para oferecer as aulas da Holberton no Pearson Next os estudantes irão desenvolver habilidades essenciais no mercado de tecnologia, aprendendo de uma forma que estimule habilidades específicas e sócio-emocionais”, explica Eduardo Leite, gerente de Inovação da Pearson LATAM.

De acordo com Sylvain Kalache, um dos fundadores da Holberton School, durante o curso os alunos terão acesso a disciplinas necessárias para alcançar alta performance nas habilidades técnicas. “Essa parceria com a Pearson para criar o HEX, um novo programa de treinamento online, vai fornecer subsídios que atendem o mercado nacional de tecnologia”, afirmou o executivo da Holberton.

*Fonte: Pearson