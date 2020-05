Como planejar seus estudos no exterior durante a quarentena

Live gratuita com Ana Azevedo do Education New Zealand e Andrea Tissenbaum do Blog da Tissen acontece em 21/05, às 17hs, no Zoom e Youtube.

Se você está pensando em estudar no exterior, deve ter diversas dúvidas sobre como o momento atual pode impactar os seus planos. Para responder às suas perguntas, a Education New Zealand – órgão internacional do Ministério da Educação do governo da Nova Zelândia – está promovendo um webinar via Zoom e Youtube, na próxima quinta feira, 21 de maio, às 17hs.

A transmissão ao vivo vai contar com a participação de Andrea Tissenbaum e Ana Azevedo, especialistas em estudos no exterior. As inscrições são gratuitas para participantes de todo o Brasil e podem ser feitas AQUI.

Com ampla experiência em educação internacional, as profissionais convidadas vão orientar os estudantes sobre como planejar seu período fora do Brasil, organizar as finanças, e escolher o país e a instituição de ensino mais apropriados para seus objetivos. Participantes poderão enviar suas dúvidas para as profissionais durante o bate papo online. O webinar vai discutir os principais passos para estruturar um cronograma e colocá-lo em prática, tendo em vista a importância da organização e da disciplina para a viabilização de seus estudos no exterior intercâmbio.



SERVIÇO

Webinar: como planejar o intercâmbio durante a quarentena?

Profissionais convidadas: Ana Azevedo, gerente sênior da Education New Zealand; Andrea Tissenbaum, psicóloga e consultora de educação internacional.

Data: dia 21 de maio de 2020

Horário: 17h

Garanta sua vaga para a transmissão via Zoom AQUI. A transmissão pelo Youtube, acontecerá na hora do evento e poderá ser vista AQUI.

> Sobre a Education New Zealand

A Education New Zealand (ENZ) é a principal agência do governo para a divulgação e representação da educação da Nova Zelândia em âmbito internacional. Com o objetivo de tornar a Nova Zelândia conhecida como destino para estudantes internacionais e como a mais importante parceira para conhecimento e serviços ligados à educação, a ENZ conta com 70 funcionários em mais de 20 localidades e é dirigida por uma junta nomeada pelo Ministro de Educação Superior, Competências e Ofícios.

