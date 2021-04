Como planejar a transição de carreira no exterior?

Dia 15/04, assista o debate promovido pela University Canada West e prepara-se bem para seu projeto profissional internacional.

A construção de uma carreira internacional é um projeto que precisa envolver autoconhecimento, capacitação, análise de oportunidades e muito planejamento. Mas como considerar tudo isso em um cenário instável como o atual? É possível se programar para um período de estudos e mudança de trabalho no exterior mesmo durante a pandemia?

Os desafios e as oportunidades dessa transição serão o tema do debate virtual promovido pela University Canada West (UCW) com a neurocientista e coach Cecília Barretto, no próximo dia 15 de abril. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas atráves AQUI.

O webinar é gratuito e o objetivo é orientar e apoiar pessoas interessadas em aprimorar seus estudos e sua trajetória profissional no exterior. Em ambientes complexos como o que vivemos, a realização desse sonho deve considerar ainda mais desafios e atenções para as ações no curto, médio e longo prazos.

No evento, a neurocientista abordará o que precisa ser contemplado em cada uma dessas fases, bem como todo o trabalho de autoconhecimento, análises contextuais e de relacionamento para a construção de uma estratégia de transição eficiente.

Webinar: Transição de carreira no exterior

Data: 15/04/2021

Hora: 20h

Panelista: Cecília Barretto, neurocientista e coach

Plataforma: Zoom, inscrição gratuita AQUI.

Contato da UCW: brazil@ucanwest.ca

Sobre a neurocientista Cecília Barretto:

Administradora de empresas pela Universidade Federal da Bahia, com pós-graduação em psicologia aplicada e neurociência pela Universidade Mackenzie e especializações pela Universidade da Pensilvânia e ICI Integrated Coach Institute, Cecília se dedica desde 2016 a apoiar profissionais em seu autodesenvolvimento e conhecimento. Nos últimos cinco anos ela já ajudou mais de 3,5 mil mulheres em suas jornadas. Influenciadora digital com quase 55 mil seguidores, ela também ministras cursos e dá palestras sobre carreira e propósito.

Sobre a University Canada West (UCW):

Instituição privada, com sede e dois campi em Vancouver, na província da Colúmbia Britânica (costa oeste do Canadá), a UCW é reconhecida como uma das principais universidades nas áreas de negócios e tecnologia, com cursos de graduação e pós-graduação MBA. Em 2021 foi nomeada uma das 10 melhores universidades do Canadá com aulas online e a primeira entre as que mais emitem Permissões de Estudo no país. Durante a pandemia, a UCW vem desenvolvendo uma série de ações e programas de apoio a seus alunos internacionais.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Fonte: UCW