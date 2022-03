Comissão Fulbright Brasil e CAPES oferecem bolsas para Doutorado Pleno

Inscrições até 31/03. Neste edital, o programa foca nas áreas de humanidades, sociais aplicadas, letras e artes nas principais universidades dos EUA.

A Comissão Fulbright e a Capes recebem, até 31 de março, inscrições para bolsas de doutorado pleno nos EUA nas principais universidades de pesquisa do país. Neste edital, o programa foca nas áreas de humanidades, sociais aplicadas, letras e artes. As inscrições podem ser feitas no site da Comissão Fulbright Brasil até 31 de março.

Esta iniciativa fomenta a formação de líderes que possam contribuir significativamente para a pesquisa no Brasil e no mundo, fortalece as áreas de conhecimento, proporciona maior visibilidade à produção científica brasileira e amplia o nível de colaboração entre pesquisadores brasileiros e internacionais.

> Confira as áreas elegíveis:

1. Ciências Sociais Aplicadas:

– Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo

– Arquitetura, Urbanismo e Design

– Comunicação e Informação

– Direito

– Economia

– Planejamento Urbano e Regional / Demografia

– Serviço Social

2. Ciências Humanas:

– Antropologia / Arqueologia

– Ciência Política e Relações Internacionais

– Educação

– Filosofia

– Geografia

– História

– Psicologia

– Teologia

– Sociologia

3. Linguística, Letras e Artes:

– Artes / Música

– Letras / Linguística

> O que é preciso para se inscrever:

– Ter nacionalidade brasileira e não possuir nacionalidade norte-americana.

– Residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção.

– Ter diploma de bacharelado ou equivalente, com duração regular mínima de quatro anos.

– Não ter cursado ou estar cursando doutorado ou ter título de doutor em qualquer área do conhecimento.

– Não acumular bolsa ou benefício financeiro, de qualquer natureza, concedido por agência pública federal durante o período de vigência da bolsa pleiteada neste edital.

– Possuir teste de proficiência TOEFL iBT com nota mínima 102, realizado após 1 de agosto de 2021.

* caso o candidato ainda vá realizar o teste TOEFL ou GRE (este não obrigatório), indicar os códigos TOEFL 7522 e código GRE 4438 (Fulbright Commission in Brazil) no formulário de teste.

>> Nos três primeiros anos do doutorado pleno nos EUA, o bolsista receberá os seguintes benefícios:

– Taxas acadêmicas e administrativas, pagas diretamente pelo Programa à Universidade anfitriã

– Auxílio de custo mensal variável, conforme o campus

– Seguro saúde para o bolsista

– Passagem aérea internacional de ida e volta entre o Brasil e os EUA, em classe econômica, desde que conclua o doutorado dentro do prazo de seis anos

– Parcela única de Auxílio instalação no valor de US$ 1.300,00 (um mil e trezentos dólares americanos).

A partir do quarto ano até a conclusão do doutorado, que deve ocorrer até o sexto ano, a Universidade anfitriã assumirá todos os custos relativos às taxas acadêmicas e administrativas, auxílios mensais de subsistência e seguro saúde do bolsista.

