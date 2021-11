Ciclo de master classes oferece certificação internacional sobre impactos da tecnologia na atualidade

Iniciativa da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá em parceria com a Universidade de Montreal, Tech Journey acontece online e gratuitamente de 22 a 30/11.

De 22 a 30 de novembro, a Comissão de Educação da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá (CCBC), em parceria com a Universidade de Montreal, vai oferecer uma série de master classes para quem quer aprender mais sobre a revolução tecnológica e seus impactos no dia a dia. As aulas, que contam com certificação internacional, fazem parte da programação do primeiro Tech Journey, uma jornada de conhecimento online e gratuita, ministrada por renomados professores canadenses, com tradução simultânea de inglês para português. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas AQUI.

O projeto da Comissão de Educação da CCBC, tem o intuito de reforçar as ações de troca de conhecimento e experiências com os canadenses, que acreditam que seu desenvolvimento econômico e social está baseado em um modelo educacional inclusivo, dinâmico e em constante aprimoramento.

“Além de referência em qualidade educacional e de ocupar posições de destaque em estudos internacionais, o Canadá é líder em qualidade de Ensino Básico entre países de língua inglesa e francesa, e é pioneiro no desenvolvimento de técnicas de ensino bilíngue. Ainda, o modelo educacional canadense mostrou ser determinante na garantia de oportunidades iguais para todos os cidadãos, mesmo considerando a extensão territorial do país. Desta forma, nosso principal objetivo é fortalecer as relações entre o Brasil e o Canadá e promover um intercâmbio cada vez mais sólido entre estudantes, profissionais e instituições brasileiras e canadenses em todos os níveis e modalidades da educação”, explica Rafael Mangini, coordenador da Comissão de Educação da CCBC.

>> Confira a programação, sempre das 19h às 20h30:

– 22/11: De uma pandemia a outra, como combater a crescente resistência antimicrobiana aos medicamentos?

Com Christian Baron, professor titular do Departamento de Bioquímica e Medicina Molecular da Universidade de Montreal.

– 24/11: IA e os desafios da Segurança Cibernética nos negócios

Com Esma Aïmeur, professora titular da Universidade de Montreal, especialista em segurança cibernética, e-Learning e e-commerce.

– 25/11: A era da Bioinformática: seu potencial e suas implicações no processamento genético

Com Nadia El-Mabrouk, professora titular da Universidade de Montreal e doutora em Ciência da Computação Teórica.

– 29/11: O futuro do home office na era pós-pandêmica

Com Tania Saba, especialista em questões de gestão da diversidade, envelhecimento da força de trabalho, transferência de conhecimento e diferenças em valores inter-geracionais.

– 30/11: Direito e Novas Tecnologias

Com Pierre Larouche, professor titular de Direito e Inovação na Faculdade de Direito da Université de Montréal e professor titular de Direito da Concorrência na Universidade de Tilburg, na Holanda, onde foi co-fundador do Tilburg Law and Economics Center (TILEC), um centro de pesquisa líder mundial em governança econômica.

Ao término do programa, participantes receberão um certificado emitido pela Universidade de Montreal e a CCBC. A iniciativa é patrocinada pela MapleBear Canadian School, rede de educação bilíngue canadense com presença em 20 países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, a companhia aérea Air Canada, o CEOlab – mentoria multidisciplinar e multicultural para CEOs, acionistas e executivos C-level e por Empathy, um Hub de designers, comunicadores, publicitários, cientistas, engenheiros e artistas que vivem a paixão por tecnologia a serviço de outras pessoas.

> Serviço – Tech Journey

Data: 22 a 30 de novembro de 2021

Horário: das 19h às 20h30

Local: online

Inscrições gratuitas AQUI.

