Candidaturas para pós-graduação na França

As inscrições vão até 15/03. Candidatos concorrem automaticamente à isenção das taxas anuais, saiba como participar.

Interessados em fazer pós-graduação na França em 2019-2020, ainda podem enviar suas candidaturas por meio do site Campus France Brasil, a agência francesa para promoção do ensino superior. As inscrições estão abertas até 15 de março.

Os dossiês eletrônicos devem conter informações sobre os percursos acadêmico e profissional dos candidatos, além de sua carta de motivação, exames de proficiência e outros anexos.

A França é o quarto país mais procurado por estudantes internacionais. Todos os anos, mais de 300 mil alunos estrangeiros são recebidos em universidades e outras instituições de ensino superior francesas.

Em novembro de 2018, o governo francês anunciou uma série de novas medidas que têm como objetivo fomentar a ida de estudantes e pesquisadores internacionais à França. Entre elas, está a criação de sistemas de recepção de estudantes internacionais dentro das universidades, a simplificação dos processos administrativos, o reajuste das taxas de instituições superiores públicas e a ampliação de programas de bolsas de estudos.

Vale dizer que com o visto de estudante de longa permanência, é possível trabalhar na França por meio período. Alunos de instituições de ensino superior francesas também têm acesso a restaurantes universitários, auxílio-moradia e planos especiais para transporte. Além disso, os brasileiros que vão para a França podem se candidatar a mais de 200 programas de bolsas de estudo.

Todos os candidatos terão duas chances de concorrer à isenção das taxas anuais, sem precisar realizar nenhum procedimento complementar. As bolsas serão concedidas pelas instituições de ensino de seu interesse ou pela Embaixada da França no Brasil.

Procedimento Campus France:

O processo de candidatura via Campus France é destinado exclusivamente a brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil que gostariam de estudar em uma instituição de ensino francesa – graduação e pós-graduação – conectada à esta agência oficial do governo francês. Além do registro dos cursos desejados e envio de documentos, o procedimento Campus France inclui uma taxa administrativa e uma entrevista presencial.

O Campus France Brasil oferece o serviço de orientação gratuito por e-mail, Skype ou presencial, em seus cinco escritórios. Entre em contato com o escritório responsável pela sua região para esclarecer suas dúvidas:

Minas Gerais: belohorizonte@campusfrancebrasil.com.br

Rio de Janeiro e Espírito Santo: riodejaneiro@campusfrancebrasil.com.br

Região Nordeste: recife@campusfrancebrasil.com.br

Regiões Sul e estado de São Paulo: saopaulo@campusfrancebrasil.com.br

Região Centro-Oeste e Norte: brasilia@campusfrancebrasil.com.br

