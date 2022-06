Canadá abre as portas para brasileiros que querem estudar e trabalhar no exterior

De 27 a 30 de junho participe do Canadá Day e conheça as vantagens e oportunidades para estudar, trabalhar e viver no país.

Nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) vai promover o “Canada Day”, evento imersivo que apresentará aos brasileiros o que há de mais atraente em termos de estudos, aperfeiçoamento de carreira e residência no país.

O Canadá foi eleito o segundo melhor país do mundo para viver em 2021. A avaliação, feita pela Anholt-IpsosNation Brands Index (NBI), revelou as grandes chances de crescimento para jovens, empresários nativos e imigrantes, além das opções riquíssimas de turismo e cultura.

Os interessados em participar do Canada Day terão a chance de conhecer, de leste a oeste, todas as possibilidades para migrar e dar um pontapé na vida profissional. Participam do evento as seguintes instituições acadêmicas: University Canada West, Niagara College Canada, Trent University, Norquest College, Lester B. Pearson School Board, Sault College e Université de Montréal.

A programação, toda online, contará com palestras exclusivas oferecidas pela Air Canada, RRC Polytech e banco Desjardins – que possui agência com atendimento exclusivo para o público brasileiro. Os participantes poderão conhecer de forma detalhada o que cada instituição oferece, as vantagens de residir em diferentes localidades, e as oportunidades de trabalho no Canadá.

No dia 27 de junho, o EstudarFora fará uma Live transmitida via Zoom e YouTube onde entrevistará algumas das universidades que participarão do evento. Na sequência, em 28, 29 e 30 de junho, você terá a chance de conhecer de forma mais aprofundada, cada localidade canadense, seus benefícios e condições. Trata-se de uma soma de esforços criada pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) para que brasileiros possam realizar o sonho de estudar ou trabalhar no país sem burocracia e dificuldades.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas AQUI. Confira a lista dos seminários e apresentações:

> 27/06 – 18h00

– 18h00 | Abertura do Canada Day e LIVE com universidades que participarão do evento

> 28/06:

– 14h00 às 15h00 | Tecnologia & Inovação em Vancouver

– 15h00 às 16h00 | Estude e trabalhe no coração de Toronto

– 16h00 às 17h00 | Estude e imigre para Alberta

29/06:

– 14h00 às 15h00 | Abertura de Contas para Estudantes

– 15h00 às 16h00 | O melhor de Manitoba e do Canadá para você

– 16h00 às 17h00 | Obtenha diploma profissional em Montreal

> 30/06:

– 14h00 às 15h00 | Air Canada: Conectamos você ao futuro!

– 15h00 às 16h00 | Sault Ste. Marie, conheça e se apaixone!

– 16h00 às 17h00 | Montreal: cidade hospitaleira e segura!

– 17h00 às 18h00 | CASES DE SUCESSO: Palavra dos Estudantes

Inscreva-se nas palestras do Canadá Day acessando o site do evento e as oportunidades que melhor reflitam seu interesse. Acesse já: Canada Day | Inscrição Gratuita.

Sobre o Canada Day:

Desde 1867, o Canada Day é comemorado todo 1º de julho, dia em que o Ato Constitucional foi assinado, estabelecendo a formação do país. Para celebrar esta data, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) reúne parceiros e oferece diversas atividades e eventos virtuais para apresentar oportunidades que o Canadá pode oferecer a estudantes e empresários brasileiros.

Sobre a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC):

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) é uma organização independente, mantida pelo setor privado e sem fins lucrativos, fundada em 1973. Há 49 anos é um importante elo, aproximando pessoas, empresas, instituições públicas e privadas de vários ramos de atuação nos dois países. A ampla rede de relacionamentos e a longa expertise são base de um sólido trabalho de promoção comercial nos mercados brasileiro e canadense, incluindo exportações, importações e investimentos. As iniciativas contemplam ainda as áreas de finanças, infraestrutura, educação, tecnologia e inovação, cultura, gastronomia e social.

Fonte: CCBC