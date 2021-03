British Council oferece bolsas para mulheres estudarem no Reino Unido

Interessadas contam com apoio gratuito do loveUK em suas candidaturas a mestrados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Lançado pelo British Council em parceria com diversas universidades britânicas, o programa British Council Scholarships for Women in STEM, é destinado exclusivamente a mulheres com formação nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM em inglês).

Para apoiar esta importante iniciativa, o loveUK, organização que promove a educação e cultura britânica no Brasil, está oferecendo auxílio gratuito nas candidaturas às bolsas para mestrado das universidades de Durham, York e Bristol. As oportunidades devem ser aproveitadas por mulheres que tenham concluído a graduação em áreas condizentes com os programas de mestrado que terão início em setembro de 2021. A bolsa não está disponível para estudantes cursando a graduação ou o doutorado.

Para concorrer às bolsas, interessadas devem enviar um e-mail para contato@loveuk.com.br informando o desejo de participar do processo seletivo. Todas as candidatas terão que prestar uma prova de proficiência em inglês. O prazo de inscrições expira no dia 05 de abril para a Universidade de Durham, 11 de abril para a Universidade de York, e 12 de abril para a Universidade de Bristol.

Na Universidade Durham, as bolsas de mestrado disponíveis são para os cursos de energia nova e renovável, engenharia eletrônica e elétrica, e ciência de dados. Já na Universidade de York, são para os cursos de biotecnologia e ciências biomédicas, química verde e tecnologia industrial sustentável, economia e gestão ambiental, e outras áreas afins. Em Bristol, se destinam aos cursos de bio informática, pesquisa em ciências biomédicas, saúde pública, epidemiologia, ciência e política de mudança climática, e política e gestão ambiental.

Dentre os principais benefícios, além do suporte gratuito do loveUK em seus processos de candidatura para estudar em universidades ranqueadas entre as melhores do mundo, as bolsistas selecionadas receberão apoio econômico, isenção integral das mensalidades e auxílio com passagens aéreas, visto e seguro de saúde.

Sobre o loveUK Brasil

O loveUK é uma iniciativa para promoção da educação e cultura britânicas no Brasil. Auxiliando brasileiros em todas as etapas dos processos de escolha, admissão e obtenção de visto para estudo em universidades britânicas, o programa oferece assessoria gratuita para interessados em mais de 30 universidades no País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, sendo oito delas integrantes do Russell Group.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: loveUK Brasil