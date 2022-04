BRASA abre inscrições para seu programa de bolsas no exterior

Destinado a talentos brasileiros de baixa renda matriculados em uma graduação no exterior ou aprovados por uma universidade internacional. Até 01/05.

Fundado em 2018 e mantido por doações de pessoas físicas, organizações não governamentais e empresas parceiras, o programa de bolsas BRASA tem a missão de fomentar a igualdade de oportunidades para que talentos brasileiros realizem o sonho de fazer a graduação nas melhores universidades do mundo. Desde 2019, conta com três gerações de bolsistas.

Além de benefícios como ajuda financeira, as Bolsas BRASA oferecem mentoria e atividades de desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional para estudantes de baixa renda que estudam ou irão estudar em uma universidade no exterior. Alunos aprovados em universidades internacionais ou já matriculados em programas fora do Brasil podem participar.

Além de preencher o formulário de inscrição até 01 de maio, a BRASA recomenda aos candidatos interessados a organização e preparo dos seguintes documentos:

– Comprovante de matrícula ou cartas de aceitação de universidades no exterior.

– Histórico escolar do ensino médio e da universidade caso já estude fora.

– Resultado dos testes realizados para admissão em universidades estrangeiras, como: SAT, ACT, TOEFL, IELTS, CAE, CPE etc.

– Carta de recomendação de um professor, técnico ou empregador que conheça bem a pessoa participante, expondo os motivos pelos quais o(a) recomenda ao Programa de Bolsas BRASA. (opcional)

– Currículo Vitae / Resume (opcional)

– Certificados comprovando participação em cursos, olimpíadas, hackathons, etc (opcional).

Sobre a BRASA

A BRASA é uma organização sem fins lucrativos constituída de uma rede de estudantes brasileiros que estão morando fora do país em busca de novos sonhos e desafios. Sua missão é empoderar a próxima geração de jovens líderes brasileiros por um Brasil melhor. Atualmente, conta com mais de 9 mil membros e está presente em mais de 90 universidades ao redor do mundo. A BRASA auxilia brasileiros a entrar em universidades no exterior e promove oportunidades para que comecem suas carreiras, tornando-se agentes de mudança.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Fonte: BRASA