BRASA abre inscrições para programa de bolsas de graduação no exterior

Esta oportunidade é para você, estudante brasileiro aceito em uma universidade internacional ou já cursando a graduação no exterior!

Desde sua fundação em 2014, a associação de estudantes brasileiros no exterior, BRASA, cumpre a missão de fomentar a igualdade de oportunidades entre jovens brasileiros. Contando com mais de nove mil membros na América do Norte, Europa e Ásia, a BRASA, por meio de diversas iniciativas, cria novos caminhos para que esses brasileiros construam carreiras de impacto em nosso país.

Criado em 2018, o Programa de Bolsas da BRASA surgiu com o sonho de ajudar e empoderar estudantes de graduação em universidades no exterior. Mantido por doações de pessoas físicas, organizações não governamentais e empresas parceiras, oferece ajuda financeira, mentoria e atividades de desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional para alunos de baixa renda que estudam ou irão estudar em uma universidade internacional.

Em 2019, a BRASA selecionou a primeira geração de bolsistas, formada por seis estudantes brasileiros. No ano passado, seis novos alunos foram escolhidos para fazer parte da rede de bolsistas BRASA. Este ano, você pode passar a fazer parte deste grupo seleto de brasileiros que vão estudar no exterior e impactar o desenvolvimento de nosso país!

A bolsa cobre parcialmente o pagamento das mensalidades ou anuidades da faculdade e despesas de manutenção dos bolsistas. Seu valor será definido de acordo com o perfil acadêmico do candidato, sua condição socioeconômica, o suporte financeiro que já possui de terceiros, os custos da universidade e a duração do curso que realizará.

“Queremos fomentar a igualdade de oportunidades para que talentos brasileiros possam se desenvolver no exterior e impactar o nosso país. Nossa missão é empoderar a próxima geração de líderes brasileiros por um Brasil melhor”, explica Giovanna Corrêa de Castro, Presidente BRASA Américas 2019/2020.

> O que é preciso para participar:

– Ser brasileiro nato ou naturalizado

– Ter sido aceito ou estar matriculado em um curso de graduação completa em alguma universidade no exterior com formatura prevista a partir de dezembro de 2021

– Comprovar necessidade financeira que justifique recebimento da bolsa

– Demonstrar histórico de excelência acadêmica, envolvimento em atividades extracurriculares e trajetória pessoal de destaque e impacto

– Estar alinhado com os valores da comunidade BRASA

– Ter habilidades de liderança e elevado padrão ético

– Ler e concordar com os termos do Regulamento do Programa de Bolsas BRASA e do BRASA Blacks Honors presente no site

Candidatos a pós-graduação, mestrado, doutorado, intercâmbio acadêmico de graduação/duplo diploma ou graduação no brasil não são elegíveis. O programa de bolsas BRASA é destinado exclusivamente a brasileiros cursando graduação completa no exterior ou aceitos para fazer a graduação em uma universidade internacional.

A BRASA recomenda fortemente que os participantes já iniciem o processo de obtenção dos documentos para evitar atrasos no envio. Segue lista de documentos exigidos:

1. Comprovante de matrícula ou cartas de aceitação de universidades no exterior.

2. Histórico escolar do ensino médio e da universidade caso já estude fora

3. Resultado dos testes realizados para admissão em universidade estrangeira, como: SAT, ACT, TOEFL, IELTS, CAE ou CPE

4. Carta de recomendação de um professor, técnico ou empregador que conheça bem o aluno participante, expondo os motivos pelos quais o recomenda ao Programa de Bolsas BRASA (opcional)

5. Currículo (opcional)

6. Certificados comprovando participação em cursos, olimpíadas, hackathons etc. (opcional)

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da BRASA. Aproveite a oportunidade e junte-se a esta rede de futuros profissionais que vão fazer a diferença em nosso país.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: BRASA