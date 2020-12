Bolsas Victor Hugo para um ano de mestrado na França

Intercâmbio é dirigido a estudantes matriculados em universidades brasileiras, parceiras da Université de Franche-Comté. Inscrições até 01/03.

As candidaturas para a bolsa Victor Hugo 2021-2022 estão abertas! Criada pela Universidade de Franche-Comté ­– UFC, com o apoio financeiro do Grand Besançon Metrópole, a bolsa permite que alunos da América Latina e Haiti estudem por um ano em um programa de mestrado ministrado pela UFC.

A bolsa Victor Hugo cobre a taxa de inscrição na universidade, acomodação em residência universitária, assinatura de internet por 12 meses e o equivalente a duas refeições diárias no Restaurante Universitário. Além disso, ao longo dos meses de julho e agosto, oferece um treinamento intensivo de francês no CLA – Centro de Linguística Aplicada da Universidade de Franche-Comté. O benefício é concedido por um ano, sem possibilidade de renovação.

>> Condições de admissão:

– Possuir nacionalidade de um país latino-americano de língua espanhola ou portuguesa ou do Haiti.

– Ter menos de 35 anos no momento da inscrição e durante o ano letivo na UFC.

– Possuir pelo menos um diploma de graduação ou equivalente.

– Morar em seu país de residência no momento da inscrição.

– Estar matriculado em um curso ministrado por uma universidade parceira da Universidade de Franche-Comté.

A UFC receberá as candidaturas para as bolsas até o dia 28 de fevereiro de 2021. Diferentemente dos anos anteriores, candidatos deverão ser indicados pelas universidades brasileiras parceiras da UFC e não poderão fazer candidatura direta. As instituições poderão indicar seus alunos de 1º de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021, enviando os arquivos de inscrição para dri@univ-fcomte.fr.

Para conhecer todos os detalhes sobre as condições de admissão, acesse a página da Bolsa Victor Hugo no site do Campus France Brasil.

Joyeux Noël!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.