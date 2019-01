Bolsas Victor Hugo para intercâmbio de mestrado

Programa de um ano é dirigido a estudantes matriculados em instituições parceiras da Université de Franche-Comté. Inscrições até 01/03.

Estão abertas, até 1º de março de 2019 as inscrições para a bolsa Victor Hugo, programa que contempla estudantes latino-americanos que desejam realizar um mestrado na Université de Franche-Comté -UFC.

A bolsa cobre as taxas universitárias, alojamento em quarto individual, alimentação, internet e um treinamento intensivo em francês de dois meses (julho e agosto) no Centre de Linguistique Appliquée de l’Université de Franche-Comté – CLA.

>> Critérios para candidatura:

– Ter nacionalidade de um país Latino-Americano ou do Haiti

– Residir em um desses países no momento da solicitação,

– Ter menos de 35 anos no momento da inscrição e durante o ano acadêmico na UFC

– Candidatar-se a um mestrado da Université de Franche-Comté aberto à bolsa Victor Hugo

– Possuir um diploma de graduação reconhecido pela França

Além disso, candidatos devem estar matriculados em uma das universidades parceiras da UFC no atual ano letivo francês, que vai de setembro de 2018 a junho de 2019:

– Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

– Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

– Universidade Federal Fluminense (UFF)

– Instituto de Matemática e Estatística (IME-USP)

– Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

– Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

– Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

– Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

É possível se candidatar aos mestrados oferecidos em língua francesa nos seguintes departamentos da universidade: Sciences et techniques (ST), Sciences du langage, de l’homme et de la société (SLHS), Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion (SPEPG), Sciences, techniques et gestion de l’industrie (STGI), Santé e UPFR des Sports, além de programas de duplo diploma firmados entre a UFC e instituições parceiras.

> Documentos a apresentar:

– Formulário de inscrição

– Carta de motivação em francês

– Curriculum Vitae em francês

– Cópia do registro de nascimento ou um registro de status civil com tradução oficial

– Cópia autenticada dos diplomas, títulos ou certificados

– Histórico escolar original (certificado pela instituição que concede o diploma universitário)

– Certificado de proficiência em francês, de preferência o TCF – French Knowledge Test. Certificados emitidos pela Aliança Francesa ou outroa institutoa também serão aceitos

>> O formulário de inscrição e todos os documentos devem ser enviados em formato .pdf, para lea.ziri@univ-fcomte.fr até o dia 01 de março de 2019. A divulgação dos alunos selecionados será feita em abril.

Leia o edital completo da bolsas Victor Hugo, em francês, AQUI (link – Victor Hugo Bolsas). Dúvidas? Acesse o site do Campus France Brasil ou envie um e-mail para dri@univ-fcomte.fr.

Sobre a Université de Franche-Comté

Uma das mais antigas universidades da França, fundada em 1423, a UFC tem quase 24 mil alunos, dos quais 10% são estrangeiros de 126 nacionalidades diferentes. Cerca de um terço dos estudantes é bolsista. Localizada próxima à fronteira com a Suíça, a UFC tem seu principal campus na cidade de Besançon, mas também está presente em mais quatro cidades da região.

