Bolsas Vanier para doutorado no Canadá

Programa Vanier, do governo do Canadá, oferece 166 bolsas para estudantes de doutorado. Inscrições ate 06/11.

Lançado em 2008 pelo governo do Canadá, o programa Vanier Canada Graduate Scholarships – Vanier CGS tem por objetivos atrair e reter estudantes de doutorado de várias partes do mundo e estabelecer o Canadá como um centro global de excelência em pesquisa e ensino superior.

Os Vanier Scholars demonstram habilidades de liderança e alto padrão de desempenho acadêmico nas Ciências Sociais e Humanas, Ciências Naturais, Engenharia e Saúde.

As Vanier Canada Graduate Scholarships são distribuídas igualmente entre três agências federais:

– Institutos Canadenses de Pesquisa em Saúde (CIHR)

– Conselho de Pesquisa em Ciências Naturais e Engenharia (NSERC)

– Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas (SSHRC)

Cerca de 166 bolsas, no valor de 50 mil dólares canadenses anuais, serão concedidas pelo período de três anos.

O processo seletivo para 2019-2020 envolve dois prazos:

– Prazo interno da instituição de ensino onde o aluno quer estudar e à qual deve submeter sua candidatura – prazos diferentes para cada universidade

– Prazo final do programa: As instituições devem encaminhar suas candidaturas selecionadas para o programa Vanier CGS até 6 de novembro de 2019

>> O que é preciso para participar do processo seletivo:

– Estar cursando o primeiro doutorado e não ter completado mais de 20 meses do programa de doutorado a partir de 1º de maio de 2020

– Ter obtido notas/médias altas nos dois últimos anos de estudo em período integral ou equivalente

– Apresentar um projeto de pesquisa

– Ter sido aceito por uma instituição de ensino canadense a qual deverá apresentar cartas de recomendação, histórico escolar, notas do exame de proficiência em inglês ou francês e um currículo de pesquisa no modelo canadense.

– Manifestar à instituição de ensino sua intenção de concorrer à bolsa Vanier e solicitar sua indicação

– Ser indicado pela instituição na qual foi aceito para estudar – a indicação à bolsa só poderá ser feita por uma universidade que tenha recebido uma cota Vanier CGS

– Ter a intenção de prosseguir o doutorado em tempo integral na instituição de indicação

– Não ter recebido uma bolsa de estudos em nível de doutorado ou uma bolsa de estudo das agências federais canadenses (CIHR, NSERC ou SSHRC) para realizar ou concluir um doutorado

> Três importantes aspectos dos candidatos serão levados em conta durante o processo seletivo:

– Excelência acadêmica: indicada pelo desempenho acadêmico passado, prêmios e distinções

– Potencial de pesquisa: histórico de pesquisa do candidato e qualidade de sua proposta de pesquisa

– Potencial e capacidade de liderança: realizações pessoais, envolvimento na vida acadêmica e comunitária ou engajamento cívico

Confira as instituições que recebem cotas da bolsa Vanier AQUI. Leia com muita atenção todos os detalhes da bolsa AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.