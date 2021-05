Bolsas Schwarzman Scholars para mestrado na China

Candidatos selecionados realizam mestrado em Assuntos Globais na Universidade de Tsinghua. Inscrições até 21/09.

Criada para responder ao cenário geopolítico do século XXI, a bolsa Schwarzman Scholars tem por objetivo preparar a próxima geração de líderes globais. Desde 2016, quando a turma inaugural foi selecionada, oferece aos melhores e mais brilhantes estudantes do mundo a oportunidade de desenvolver suas redes profissionais e habilidades de liderança.

Os Schwarzman Scholars realizam um mestrado de um ano em Assuntos Globais, com concentração em uma das seguintes áreas: políticas públicas, economia e negócios e estudos internacionais, na Universidade de Tsinghua, em Pequim. A instituição é uma das mais prestigiadas da China e está ranqueada entre as melhores do mundo.

Interessados ​​participam de um processo de seleção rigoroso e completo, projetado para identificar os jovens líderes mais promissores de todo o mundo. Espera-se que os candidatos demonstrem excelência acadêmica, resultados excepcionais em seu campo de atuação e qualidades de liderança excepcionais. O programa reúne um grupo diversificado de jovens líderes de todas as regiões e setores do mundo, que abraçam a diferença enquanto trabalham em uma missão conjunta.

Bolsistas selecionados passam um ano imersos em uma comunidade internacional de pensadores, inovadores e líderes seniores em negócios, política e sociedade. Em um ambiente de engajamento intelectual, desenvolvimento profissional e intercâmbio cultural, aprendem uns com os outros e buscam se aprimorar em suas áreas acadêmicas enquanto desenvolvem capacidades de liderança.

O programa Schwarzman Scholars expande a compreensão dos alunos sobre o mundo e cria uma rede crescente de líderes globais que constroem laços fortes entre a China e o resto do mundo.

>> Benefícios

– Todas as despesas de viagem serão cobertas

– Cobertura do valor total do curso durante toda a duração do programa

– Subsídio para viagens de estudo

– Apoio financeiro

– Laptop/Notebook pessoal

– Ajuda de custo para livros didáticos

– Seguro médico abrangente

>> O que é necessário para participar?

– Graduação completa em qualquer área de estudo

– Idade: 18 a 28 anos

– Proficiência em inglês: TOEFL: iBT mínimo de 100; IELTS mínimo de 7.0

– Excelente desempenho acadêmico (entre os melhores da turma)

– Histórico escolar da universidade e diploma com tradução juramentada

– Três cartas de recomendação

– Vídeo de apresentação de até um minuto – não é obrigatório, mas é recomendado

– Currículo (máximo de 2 páginas)

– Dois Essays (cartas de motivação)

As inscrições devem ser feitas online até o dia 21 de setembro. Conheça todos os detalhes e documentos a serem apresentados AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Schwarzman Scholars