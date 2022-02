Bolsas Rotary pela Paz para pós-graduação no exterior

São 130 bolsas para mestrado e aperfeiçoamento profissional nos Centros Rotary pela Paz. Inscrições ate 15/05.

O programa de bolsas Rotary pela Paz está com as inscrições abertas. Por meio de treinamento acadêmico, aprendizado prático e oportunidades de networking, bolsistas contemplados em diversas partes do globo são preparados para atuar eficazmente nas áreas de paz e desenvolvimento. As bolsas cobrem mensalidades e taxas, hospedagem, transporte aéreo, despesas com estágios e estudos de campo.

Desde seu lançamento, em 2002, mais de 1.500 pessoas se formaram nos Centros Rotary. Elas estão trabalhando em cerca de 115 países nas áreas educacional, politica e governamental, ONGs, instituições de pesquisas, agências pró-paz e organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial.

A bolsa para estudos nos Centros Rotary é para quem já tem experiência em paz e desenvolvimento, compromisso com o voluntariado comunitário e internacional, e com a promoção da paz em nível local e global. Anualmente, a Fundação Rotária outorga até 50 bolsas para o programa de mestrado e 80 para o curso de aperfeiçoamento profissional em universidades renomadas.

> Escolha o programa certo para você:

Mestrado

Com ensino embasado em pesquisa, o mestrado reúne um grupo diversificado de estudantes com foco no aprendizado de assuntos de paz e desenvolvimento. O curso tem duração de 15 a 24 meses, e inclui dois a três meses de estudo de campo elaborados pelo próprio bolsista.

O candidato ideal teve ter bacharelado em campo relacionado à paz, excelente desempenho acadêmico e experiência profissional em paz e desenvolvimento. O Rotary busca pessoas em início de carreira que demonstrem forte compromisso com a paz e resolução de conflitos, exibam alta capacidade e compreensão de leitura e pesquisa, e possam se engajar em atividades junto com um grupo diversificado de estudantes.

Será dada preferência a quem obteve conquistas comprovadas em construção da paz e tenha potencial de crescer e causar impacto na área como líder graças aos estudos no Centro Rotary pela Paz. Após a conclusão do mestrado, o bolsista deverá compartilhar seu conhecimento profissional e permanecer em contato com colegas e rotarianos da sua região.

Aperfeiçoamento profissional

O programa de pós-graduação dura um ano e reúne profissionais experientes da área de paz e desenvolvimento, que aprendem meios práticos para o fomento da paz local e mundialmente. Todo bolsista deve fazer estudo de campo, elaborando e implementando uma iniciativa de transformação social. Este é um programa voltado para quem já está exercendo sua profissão.

O candidato ideal deve estar em meio de carreira e ter experiência comprovada como líder em paz e desenvolvimento, além de no mínimo cinco anos de trabalho profissional na área. Todo candidato deve apresentar uma iniciativa de mudança social que vise a promoção da paz e desenvolvimento, além de visão clara de como a bolsa e os contatos feitos durante os estudos contribuirão ao seu trabalho e impacto em prol da paz.

O programa requer 11 semanas de aulas presenciais no Centro Rotary e após a conclusão do curso, o bolsista deverá compartilhar o seu conhecimento profissional e permanecer em contato com colegas e rotarianos da sua região.

Candidatos têm até 15 de maio para se inscrever no programa de bolsas Rotary pela Paz 2023-24. Saiba mais AQUI. Dúvidas? Entre em contato: rotarypeacecenters@rotary.org.

