Bolsas Rotary pela Paz 2021-2022

São 130 oportunidades para mestrado e aperfeiçoamento profissional nos Centros Rotary pela Paz, em importantes universidades do mundo. Inscrições até 31/05.

A Fundação Rotaria está oferecendo 130 bolsas de estudo integrais para estudos nos Centros Rotary pela Paz. Por meio de treinamento teórico e prático e muitas oportunidades de networking, o programa dos Centros Rotary prepara seus bolsistas para atuarem de forma eficaz nas áreas de paz e desenvolvimento. Através desta iniciativa, candidatos selecionados recebem um diploma de mestrado ou um certificado de desenvolvimento profissional em um dos sete Centros Rotary pela Paz, localizados nas principais universidades do mundo.

Os programas de mestrado têm duração de 15 a 24 meses e incluem um trabalho de campo desenhado pelo aluno. Candidatos à bolsa de mestrado devem ser fluentes em inglês, apresentar excelente histórico acadêmico, bacharelado completo em área relacionada aos temas da bolsa, e três anos de experiência de trabalho com paz e desenvolvimento. Após o programa, vão compartilhar seu trabalho, manter contato com os Peace Fellows em suas regiões e manter fortes vínculos com os rotarianos. Confira os programas de mestrado oferecidos pelas universidades parceiras:

– Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill – EUA

– International Christian University – Tóquio, Japão

– University of Bradford – Bradford, Inglaterra

– University of Queensland – Brisbane, Austrália

– Uppsala University – Uppsala, Suécia

Além dos requisitos acima, candidatos ao certificado de aperfeiçoamento profissional também devem apresentar liderança comprovada em paz e desenvolvimento, e pelo menos cinco anos de experiência profissional relevante. Ao longo de um ano, vão adquirir habilidades práticas para promover a paz em suas comunidades e em todo o mundo, participar de estudos de campo e executar uma iniciativa de mudança social projetada por eles. Ao retornarem aos seus países, vão compartilhar suas experiências e manter contato próximo com seus colegas bolsistas e rotarianos. Confira os programas oferecidos pelas universidades parceiras:

– Chulalongkorn University – Bangkok, Tailândia

– Makerere University – Kampala, Uganda

Nesta edição 2021-22, as bolsas cobrem mensalidades e taxas universitárias, hospedagem, passagens aéreas e todas as despesas com estágios e estudos de campo.

O prazo de entrega das inscrições nos distritos é 31 de maio de 2020. Os distritos têm até 1° de julho para submeter à Fundação Rotária as inscrições ratificadas. Saiba mais, AQUI.

Leia as restrições de elegibilidade. Conecte-se com o clube mais próximo para conhecer o trabalho local e mundial do Rotary.

Boa sorte!

