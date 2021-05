Bolsas parciais para mestrado e MBA no Reino Unido

Oportunidades, divulgadas pelo loveUK Brasil, incluem apoio gratuito no processo de candidatura.

O loveUK, iniciativa para a promoção da educação e cultura britânica no Brasil, está divulgando bolsas parciais de estudo para mestrado e MBA. A oportunidade, que inclui assessoria gratuita no processo de candidatura, se destina a profissionais que querem se destacar no mercado de trabalho, incrementar seus currículos, e que desejam estudar nas melhores universidades britânicas.

Para concorrer às bolsas, interessados devem enviar e-mail para contato@loveuk.com.br, informando sua vontade de participar do processo seletivo. Vale ressaltar que fluência no inglês é necessária e que todos precisam fazer uma prova de proficiência no idioma.

O prazo de inscrições vai até 31 de maio para a Universidade de Strathclyde e 21 de junho para a Universidade de York. Para a Universidade de Essex, as inscrições devem ser feitas o quanto antes.

No caso de Strathclyde, as bolsas de mestrado e MBA são destinadas a estudantes com excelente histórico acadêmico, habilidades de liderança e gerência, interessados pela área de negócios (Business). Já na Universidade de York, a bolsa oferecida é para quem deseja fazer um curso de graduação ou mestrado em qualquer área do conhecimento com histórico acadêmico exemplar.

Na Universidade de Essex, as bolsas são para MBA e é necessário apresentar uma excelente trajetória profissional, ideias sobre negócios sustentáveis e empreendedorismo, e ter boa capacidade de comunicação para apresentar seus planos de como o conhecimento adquirido após o curso será utilizado.

