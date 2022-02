Bolsas parciais para MBA na Universidade do Sul da Califórnia

Destinadas a brasileiros, são para o programa IBEAR MBA da Marshall School of Business. Confira prévia do curso na masterclass gratuita dia 22/02.

A Marshall School of Business, da University of Southern California (USC), está oferecendo a estudantes brasileiros bolsas de estudo de até 25 mil dólares para o International Business Education and Research MBA – IBEAR MBA. Interessados podem conferir uma prévia do curso na masterclass com o tema “Qual o futuro da energia global?”, que ocorre virtualmente e de forma gratuita no dia 22 de fevereiro, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Muitas iniciativas mundiais, como a COP 26, realizada recentemente, têm sido firmadas com o propósito de combater o aquecimento global, reduzir as emissões de CO2 e metano, e desenvolver mercados de comércio de carbono. A implementação dessas ações, se realizadas com sucesso, podem impactar significativamente a indústria global de energia e a independência energética nacional de muitas nações.

O evento terá a presença de Shon Hiatt, professor associado da USC Marshall School of Business, pesquisador de empreendedorismo, estratégia ESG e inovação sustentável; mediação de Carl Voigt, diretor acadêmico do Programa de MBA IBEAR e participação especial de Tomohiro Saito, vice-presidente sênior do Banco de Desenvolvimento do Japão e ex-aluno do MBA IBEAR.

Após a masterclass, os participantes poderão conhecer um pouco mais sobre o programa e tirar suas dúvidas sobre currículo, vida, candidatura e bolsas de estudo diretamente com ex e atuais alunos. As inscrições podem ser feitas AQUI.

A USC Marshall School of Business é uma das maiores escolas de negócios dos Estados Unidos. O IBEAR MBA oferece bolsas de estudo de até US$ 25 mil (cerca de R$143 mil) para candidatos brasileiros.

>> Leia mais:

> O bolsista que não queria perder a chance de tentar

> O enfrentamento da Covid-19 durante um MBA nos Estados Unidos

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.