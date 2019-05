Bolsas parciais para graduação e pós-graduação na França

São mais de 60 bolsas de estudo oferecidas pela Embaixada da França no Brasil a brasileiros participando de processos seletivos para universidades públicas na França.

A Embaixada da França no Brasil está oferecendo mais de 60 bolsas parciais a estudantes que estejam participando do processo de candidatura à universidades públicas na França (graduação e pós-graduação). A oportunidade acontece no contexto do programa Bienvenue en France, cujo objetivo é melhorar o acolhimento e a recepção de alunos internacionais no país.

As bolsas serão concedidas com base na excelência dos candidatos. Desempenho acadêmico, resultados do teste de proficiência em francês ou inglês, currículo e motivação dos interessados para estudar na França, serão alguns dos componentes analisados.

Brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil podem se candidatar. Estudantes que fizeram suas candidaturas pela plataforma Études en France já estão concorrendo à essas bolsas e não precisam realizar nenhum procedimento complementar. Já os que se candidataram diretamente com as instituições de ensino ou via plataforma Parcoursup, devem enviar seus dossiês pré-consulares pela plataforma Études en France até as 17 horas do dia 9 de junho de 2019.

Para enviar sua candidatura não é preciso ter o aceite final das universidades. Todos os interessados devem anexar as seguintes informações/documentos (sem necessidade de tradução juramentada) aos seus processos:

– RG ou passaporte

– Currículo

– Histórico e atestado de conclusão do ensino médio

– Teste de proficiência de idioma (inglês ou francês, conforme demanda do curso)

– Carta de aceite ou declaração de participação no processo de candidatura

– Motivação, explicando a importância do curso para suas projeções profissionais e acadêmicas

– Histórico do ensino superior

– Diploma do ensino superior

Bolsistas selecionados receberão isenção parcial das taxas universitárias e deverão arcar com uma inscrição equivalente a 170 euros anuais para graduação e 243 euros anuais para o Master. A bolsa não inclui a tarifa do procedimento de candidatura, taxas consulares, seguros de saúde e passagens aéreas, entre outros custos. Os beneficiados serão informados no dia 2 de julho e não será possível recorrer à decisão da comissão julgadora.

A lista completa de documentos e o edital do programa estão disponíveis no site do Campus France Brasil. Todas as dúvidas relativas à bolsa devem ser enviadas ao e-mail bolsasbienvenue@campusfrancebrasil.com.br.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.