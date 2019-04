Bolsas para programas de curta duração na Ohio University

São 4 bolsas integrais e diversas parciais oferecidas pelo LAIOB Experience em parceria com a Fundação Estudar. Inscrições até 26/05.

Cursos de curta duração são uma ótima maneira de acelerar seu desenvolvimento profissional. Então, se você tem interesse em fazer uma imersão cultural de duas semanas na Ohio University, com bolsa de estudos integral ou parcial, não perca esta oportunidade.

O LAIOB Experience, parte do Grupo LAIOB – Latin America Institute of Business, está oferecendo bolsas de estudo para programas de curta duração em Marketing, Management, Corporate Finance e Project Management, em parceria com a Fundação Estudar. Para cada curso, a oferta é de uma bolsa integral (100%), duas de 70% e bolsas limitadas de 50% e 30%. A oportunidade é valida para as turmas de fevereiro de 2020.

Fundada em 1804, a Ohio University é uma das mais tradicionais dos Estados Unidos e seu College of Business, segundo a Bloomberg Businessweek, está entre os 15 melhores do país.

“Os programas de bolsas de estudo do LAIOB buscam dar oportunidades de capacitação internacional aos jovens latino americanos. A ideia é incentivá-los a sair de sua zona de conforto, vivenciar novas culturas e experiências e que se tornem aptos a aplicar estratégias sobre um novo ponto de vista, buscando impactar a sociedade em que atuam”, explica André Moreira Fauri, fundador e CEO do Latin America Institute of Business.

Para concorrer às bolsas, candidatos devem acessar o site da LAIOB, preencher e enviar o Application Form até o dia 26 de maio. Graduados e graduandos, maiores de 18 anos, com inglês avançado, podem se candidatar.

Durante o processo seletivo, nível de inglês, experiência profissional, background acadêmico, experiência de vida, respostas às perguntas motivacionais e desempenho na entrevista serão avaliados. Mais informações sobre o processo seletivo e o perfil do candidato podem ser encontradas no site da LAIOB.

Os programas têm duração de duas semanas e carga horária de 64 horas. São 32 horas de Business English & Business Communication e 32 horas de aulas de Marketing / Management / Corporate Finance ou Project Management.

As inscrições vão até o dia 26 de maio. Após avaliação das candidaturas, os finalistas aprovados na primeira fase serão entrevistados por telefone/vídeo conferência entre os dias 27 de maio e 14 de junho. As aulas terão início em fevereiro de 2020.

Sobre o LAIOB

Criado em 2014, o Latin America Institute of Business nasceu com o objetivo de capacitar, qualificar e desenvolver profissionais da América Latina com programas acadêmicos nas principais universidades do Estados Unidos. O LAIOB tem parceria com instituições como a The University of Akron, Ohio University, Draper University, San Ignacio University e University of Miami; onde oferece cursos em diversas áreas como marketing, gestão e liderança, gerenciamento de projetos finanças, negócios, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O LAIOB também realiza missões corporativas nos principais hubs de inovação do mundo, como o Vale do Silício, Israel e China, conectando as empresas locais ao ambiente mais tecnológico e inovador do mundo.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.