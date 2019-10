Bolsas para programa da Fundação Obama na Universidade de Columbia

As inscrições para o programa Obama Foundation Scholars, de desenvolvimento de lideranças, vão até 13 de dezembro. Não perca esta oportunidade!

O programa Obama Foundation Scholars, na Universidade de Columbia, reúne líderes de todo o mundo que demonstram compromisso em encontrar soluções para desafios em suas comunidades, países e regiões.

Ao longo de um ano acadêmico, bolsistas da Fundação Obama têm a oportunidade de aprofundar conhecimentos, aprender novas competências e fazer parte de redes que aceleram o impacto de suas ações em seus países de origem. Além disso vão participar das atividades do Columbia World Projects, uma iniciativa nova que visa trazer a pesquisa universitária para o mundo na forma de projetos que terão um impacto significativo e duradouro na vida das pessoas e na solução de problemas.

O programa inclui mentoria, atividades para desenvolvimento de lideranças, contato com alguns dos líderes mais inovadores do mundo e também com bolsistas da Fundação Obama da Universidade de Chicago. Os Obama Scholars também podem fazer cursos adicionais oferecidos pela Universidade de Columbia, que sejam relevantes para seu desenvolvimento em suas áreas de atuação, ou que preencham lacunas em seus estudos anteriores.

Candidatos devem apresentar um histórico comprovado de liderança e contribuições significativas em comunidades ou regiões fora dos Estados Unidos e estar em um momento de suas carreiras no qual podem fazer bom uso de novos incentivos e aprendizados. Também devem demonstrar habilidades de gerenciamento, capacidade de enfrentar riscos e de trabalhar em equipe, ter criatividade, humildade, integridade e compromisso com a inclusão. Ao concluir o programa, retornam aos seus países de origem para aplicar treinamentos e disseminar as muitas habilidades e conexões adquiridas em suas comunidades.

>> O que é preciso para participar:

– Preencher o formulário de inscrição até o dia 13 de dezembro.

– Currículo contendo um histórico da vida profissional e acadêmica e outras atividades importantes, incluindo prêmios, publicações ou outras realizações․

– Declaração pessoal em vídeo no qual o candidato se apresenta e fala de seu trabalho para o comitê de seleção (até cinco minutos).

– Respostas à algumas perguntas curtas que ajudam o comitê de seleção a entender o trabalho do candidato, sua motivação e como o programa se encaixa em sua trajetória de carreira.

– Proficiência em inglês: TOEFL iBT (mínimo de 100), IELTS (mínimo 7.0) ou Pearson Test of English Academic (mínimo de 68).

– Três cartas de recomendação de pessoas que tenham familiaridade com o candidato e seu trabalho acadêmico, profissional ou comunitário.

> A bolsa inclui:

– As mensalidades e taxas de até quatro cursos na Universidade de Columbia

– A programação de desenvolvimento de liderança liderada pela Fundação Obama

– Ajuda de custo mensal

– Moradia em um apartamento (studio) mobiliado próximo à Universidade de Columbia,

– Seguro médico e odontológico (plano básico)

– Passagens aéreas de ida e volta

Saiba mais sobre o Obama Foundation Scholars Program AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.