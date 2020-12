Bolsas para programa conjunto de mestrado e MBA na Universidade de Oxford

São cinco bolsas integrais oferecidas pela Pershing Square Foundation para o programa Oxford 1 + 1 MBA. Inscrições até 08/01.

Fundada em 1906, Oxford é um dos principais centros de estudo, ensino e pesquisa existentes. A prestigiada universidade ocupa o quinto lugar no QS World Universities Ranking 2021. Desde 2014, a Pershing Square Foundation concede até cinco bolsas integrais para apoiar alunos de destaque no programa Oxford 1 + 1 MBA.

> Perfil dos bolsistas:

– Excelente desempenho acadêmico, demonstrado por meio dos resultados da graduação, pontuação nos exames GMAT ou GRE, prêmios recebidos e outras realizações acadêmicas relevantes

– Potencial de liderança, demonstrado por meio de experiência e motivação.

– Forte caráter pessoal, integridade e comprometimento.

– Intenção de enfrentar desafios sociais em escala mundial em sua carreira, seja em uma organização existente ou por meio do desenvolvimento de uma nova empresa

– Capacidade de imaginar como alcançar soluções escaláveis e sustentáveis para esses desafios.

– Visão articulada de como o Oxford 1 + 1 MBA permitirá que seus objetivos sejam cumpridos.

A oportunidade cobre integralmente os custos de um mestrado e de um MBA em Oxford e concede £ 15.285 para despesas pessoais. No primeiro ano, você vai aprofundar seus conhecimentos em um dos mestrado parceiros do programa na Universidade de Oxford. Já no segundo ano, vai ampliar suas habilidades de negócios como aluno do MBA de Oxford, com acesso total à rede da Saïd Business School.

Para se candidatar ao Oxford 1 + 1 MBA, você deve atender aos requisitos de entrada tanto para o MBA Oxford quanto para um mestrado. Mas fique atendo, cada programa de mestrado tem seu próprio formulário de inscrição, prazo de candidatura e requisitos específicos. Estude os detalhes do curso de sua preferência para poder fazer uma boa candidatura. Na sequência, inscreva-se para o Oxford MBA e selecione 1 + 1 no programa de interesse. Ao enviar seu formulário de inscrição para o 1 + 1 MBA, será perguntado se deseja ser considerado para a Pershing Square Scholarship. O prazo para as candidaturas é 8 de janeiro de 2021.

Conheça todos os detalhes da Oxford Pershing Square Scholarship AQUI.

