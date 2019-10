Bolsas para pós-graduação na Universidade de Cambridge

Destinadas a programas em qualquer área do conhecimento, as Gates Cambridge Scholarship, iniciativa da Fundação Bill e Melinda Gates, estão com as inscrições abertas, confira!

As inscrições para o programa Gates Cambridge Scholarship estão abertas! Iniciativa da Fundação Bill e Melinda Gates, as bolsas Gates Cambridge contemplam programas de mestrado, doutorado e pós-graduação na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em qualquer área do conhecimento. O objetivo é criar uma rede global de futuros líderes empenhados em melhorar a vida de outras pessoas. Cerca de 80 bolsas serão oferecidas para 2020.

O processo seletivo leva em conta o desempenho acadêmico e o potencial de liderança do candidato. Além disso, avalia a compatibilidade entre suas qualificações, aspirações e o programa de seu interesse. Entre 2001 e 2019, seis brasileiros receberam a Gate Cambridge Scholarship. Conheça seus perfis AQUI.

As candidaturas para os cursos de pós-graduação e para as bolsas Gates Cambridge Scholarships devem ser feitas simultaneamente, através do Graduate Admissions Office, e serão aceitas, dependendo do curso escolhido, até 03/12/2019 ou 7/01/2020. Confira o prazo de inscrição do programa de seu interesse no diretório de cursos da universidade.

> Programas contemplados pela bolsa:

Doutorado – PhD (três anos – pesquisa)

Mestrado full-time (um ano): MSc (pesquisa) ou Mestrado em Letras – MLitt

AQUI) Programas de pós-graduação de um ano (confira as exceções

>> O que é necessário para participar:

Ser cidadão de qualquer país fora do Reino Unido

Candidatar-se e ser aceito em um doutorado (três anos), mestrado (dois anos) ou curso de pós-graduação (um ano) na universidade de Cambridge

Ter graduação (para mestrado e pós) ou mestrado (para doutorado) completos

Apresentar proficiência em inglês

Escrever uma carta de motivação(500 palavras) explicando por que você está se candidatando à Gates Cambridge Scholarship e como atende aos quatro critérios principais da bolsa

Três Cartas de recomendação

Histórico escolar

Currículo

Proposta de pesquisa (para candidatos ao doutorado)

GMAT/GRE (para alguns cursos)

Candidatos selecionados na primeira fase passarão por uma entrevista presencial ou por Skype. Saiba mais AQUI.

As bolsas Gates Cambridge cobrem integralmente os custos de estudo em Cambridge e oferecem um adicional anual de 17.500 pounds, passagens aéreas, custos com visto e seguro de saúde. Além disso, podem cobrir outros custos como conferências, trabalho/pesquisa de campo e pensão familiar (para quem tem filhos somente). Saiba mais AQUI.

Confira todas as informações sobre as bolsas Gates Cambridge neste LINK.

