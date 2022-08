Bolsas para pós-graduação em Stanford

Inscrições para o programa Knight-Hennessy vão até 12/10 e contemplam cursos nas sete escolas da universidade.

As inscrições para o programa de bolsas Knight-Hennessy Scholars estão abertas até o dia 12 de outubro. Destinadas aos cursos de pós-graduação em qualquer área do conhecimento na prestigiada Universidade de Stanford, têm o objetivo de formar uma nova geração de lideranças que, por meio de suas ações, gere impactos positivos no planeta.

O programa Knight-Hennessy Scholars cultiva uma comunidade diversificada e multidisciplinar de lideranças emergentes e seus bolsistas tornam-se parte de uma rede solidária de fellows. Por meio do King Global Leadership Program, ampliam seus conhecimentos, participam de experiências comunitárias, workshops, reuniões com líderes mundiais e de viagens de estudo nacionais e internacionais.

Pensadores perspicazes e curiosos, mentes rebeldes e espíritos independentes, que trazem boas ideias e novas perspectivas para os desafios globais integram o grupo de bolsistas Knight-Hennessy. São pessoas que querem mudar as coisas, líderes determinados e focados que possam impulsionar progresso para a humanidade.

> O que é preciso para candidatar-se:

– Ter sido aceito em um programa de pós-graduação em tempo integral na Universidade de Stanford.

– Ter obtido em janeiro de 2016 ou posteriormente, um diploma de graduação em uma instituição de ensino superior reconhecida.

– Atender as exigências específicas do(s) programa(s) de pós-graduação para os quais deseja se candidatar. Você deve se inscrever separadamente no programa Knight-Hennessy Scholars e nos programas de pós-graduação de Stanford.

Lembre-se, o processo de admissão dos Knight-Hennessy Scholars foi desenhado para que Stanford possa conhecer melhor você. Além de seu desempenho acadêmico e experiências profissionais, eles querem saber quais são seus ideais, esperanças e sonhos – o que já fez, quem você é agora e o que deseja realizar no futuro.

As bolsas são para todos os programas de pós-graduação oferecidos em Stanford, incluindo MBA e doutorado e contemplam até três anos de mensalidades, dependendo do tempo de duração do curso. Além disso, os bolsistas recebem auxílio para moradia e despesas cotidianas e uma viagem anual de e para Stanford.

As inscrições vão até 12 de outubro de 2022. Aproveite o tempo para preparar seus documentos, cartas de motivação e recomendação e fazer todos os exames necessários. Lembre-se que terá que fazer duas candidaturas, uma para o curso de seu interesse e outra para a bolsa de estudos.

Leia atentamente todos os detalhes do programa Knight-Hennessy Scholars AQUI. Explore todos os programas de pós-graduação oferecidos por Stanford e prepare bem as suas candidaturas!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.