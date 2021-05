Bolsas para pós-graduação em desenvolvimento sustentável

As inscrições para o programa EPOS, oferecido pelo DAAD na Alemanha, estão abertas e vão até 31/08. Aproveite o prazo prolongado para preparar sua candidatura!

Criado em 1987 pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, DAAD, o programa EPOS tem por objetivo estimular a qualificação de profissionais e lideranças de países em desenvolvimento sob uma perspectiva sustentável. Milhares de especialistas que participaram do EPOS, constituíram uma sólida rede de relacionamentos com parceiros internacionais e desempenham um papel importante no desenvolvimento de seus países. São a melhor garantia de um futuro melhor com menos pobreza, mais educação e saúde para todos.

O EPOS oferece 40 cursos de mestrado ou doutorado, em alemão ou inglês, em diversas universidades alemãs estadual, abrangendo as seguintes áreas:

– Economia e Administração de Empresas

– Engenharia, Arquitetura (e relacionados) e Desenvolvimento Urbano

– Ciências Ambientais, Agrárias e Ciência Florestal

– Ciências da Saúde

– Ciências Políticas e Ciências Sociais (incluindo Educação, Direito e Comunicação)

– Ciências Naturais, Geografia e Geociências

– Informática e Matemática

Candidatos devem apresentar excelente desempenho acadêmico, ter pelo menos dois anos de experiência profissional e ter concluído a graduação a no máximo seis anos. Além disso devem ser atuantes no planejamento e execução de projetos voltados para políticas de desenvolvimento ou cooperação para o desenvolvimento, em instituições/empresas públicas ou privadas. A comprovação de proficiência em alemão ou inglês solicitada pelos diferentes programas também será exigida.

A duração dos cursos varia de um a dois anos. Os bolsistas EPOS recebem ajuda de custo mensal, seguro-saúde, apoio na compra de passagens aéreas e um curso preparatório de alemão.

As candidaturas para o programa EPOS vão até 31 de agosto, mas interessados devem consultar os sites dos cursos que desejam fazer para conhecer os procedimentos de inscrição de cada instituição, prazos e documentos a serem apresentados. É possível candidatar-se a até três programas.

Todos os detalhes do programa de bolsas EPOS podem ser encontrados em sua página oficial ou na página do DAAD Brasil (em português).

