Bolsas para pós-graduação em áreas voltadas ao desenvolvimento

As inscrições para o programa EPOS, que oferece bolsas do DAAD para mestrado e doutorado na Alemanha em 2021, estão abertas.

As inscrições para o programa EPOS, que oferece bolsas de estudo do DAAD para cursos de pós-graduação na Alemanha em diversas áreas relacionadas ao desenvolvimento, estão abertas.

Destinado a jovens profissionais e acadêmicos de países em desenvolvimento, o EPOS oferece 40 cursos de mestrado ou doutorado, em alemão ou inglês, nas seguintes áreas:

– Ciências Econômicas e Política Econômica

– Cooperação para o Desenvolvimento

– Engenharia e disciplinas afins

– Matemática

– Planejamento Urbano e Regional

– Agronomia e Silvicultura

– Ciências Naturais e Ciências do Meio Ambiente

– Medicina e Saúde Pública

– Ciências Sociais, Educação e Direito

– Estudos de Mídia

Candidatos devem apresentar excelente desempenho acadêmico, ter pelo menos dois anos de experiência profissional e ter concluído a graduação a no máximo seis anos. Os candidatos ao EPOS devem ser atuantes no planejamento e execução de projetos voltados para políticas de desenvolvimento ou na cooperação para o desenvolvimento, em instituições/empresas públicas ou privadas. Além disso, precisam comprovar o nível de proficiência em alemão ou inglês exigido por cada instituição de ensino.

A duração dos cursos varia de um a três anos. Os bolsistas EPOS recebem ajuda de custo mensal, seguro-saúde, apoio na compra de passagens aéreas e curso preparatório de alemão.

Confira a lista com os mestrados e doutorados que integram o programa EPOS e seus respectivos prazos de inscrição Documento AQUI PDF . As datas para envio de candidaturas variam entre 31 de agosto de 2020 e 31 de março de 2021. Fique atento porque cada universidade tem um prazo de inscrição próprio. As inscrições precisam ser feitas através dos sites das universidades alemãs.

Criado em 1987 para estimular a qualificação de profissionais e lideranças de países em desenvolvimento sob uma perspectiva sustentável, o EPOS já beneficiou mais de 7 mil estudantes. Pesquisas do DAAD mostram que atualmente, cerca de metade das bolsistas EPOS são mulheres. Especialistas locais bem treinadas, em rede com parceiros internacionais, desempenham um papel importante no desenvolvimento sustentável de seus países. São a melhor garantia para um futuro melhor, com menos pobreza, mais educação e saúde para todos.

> Links importantes:

– Documento Livreto PDF sobre os cursos EPOS 2021/2022

– Documento Tabela PDF com cursos e respectivos prazos de inscrição

– Página oficial do programa EPOS

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: DAAD Brasil