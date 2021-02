Bolsas para pós-doutorado no Instituto Weizmann de Ciências, em Israel

Destinado a cientistas brasileiros excepcionalmente qualificados, programa tem duração de dois anos. Inscrições até 02/03.

Está aberto o processo seletivo para bolsa integral de pós-doutorado The Mora Miriam Rozen Gerber Fellowship no Instituto Weizmann de Ciências de Israel, uma das mais respeitadas instituições de pesquisa multidisciplinar no mundo. A bolsa, que tem a duração de dois anos, contempla todas as áreas de pesquisa do Instituto Weizmann de Ciências, como bioquímica, biologia, química, matemática, ciência da computação e física.

>> Requisitos para participar:

– Cidadania brasileira ou residência brasileira

– Cumprir os requisitos acadêmicos do Instituto Weizmann de Ciências

– Grau de doutor ou de doutorado em instituição de ensino superior credenciada ou comprovação dessa instituição de cumprimento dos requisitos de doutoramento, incluindo apresentação de tese

– Confirmação do doutorado no máximo quatro anos antes da data designada de início do Programa.

As inscrições vão até o dia 02 de março. Para se candidatar a esta bolsa, interessados devem buscar aprovação com um cientista Weizmann em cujo laboratório gostariam de realizar pesquisas. Paralelamente, devem enviar uma inscrição formal para calls.fgs@weizmann.ac.il especificando sua candidatura é para a Morá Miriam Rozen Gerber Fellowship. Saiba mais AQUI.

Saiba mais sobre o Instituto Weizmann de Ciências:

Localizado em Rehovot, Israel, o Instituto Weizmann de Ciências é uma das mais respeitadas instituições de pesquisa multidisciplinar no mundo e abriga cerca de três mil cientistas, estudantes, técnicos e equipe de apoio. O Weizmann desenvolve uma ampla gama de pesquisas baseadas na curiosidade para gerar conhecimentos em benefício da humanidade. O Instituto está sempre em busca de novos caminhos para combater doenças, desenvolver novas tecnologias e materiais e criar estratégias para proteger o meio ambiente. O Weizmann desempenha um papel central na educação para a liderança internacional em pesquisa e descoberta científica. A Feinberg Graduate School (FGS), braço acadêmico do Instituto, oferece mestrado e doutorado em cinco grandes áreas de estudo: Física; Química; Ciências da Vida; Matemática e Ciência da Computação; e Educação em Ciências. Todos os cursos são conduzidos em inglês em uma atmosfera aberta e multidisciplinar, de grande interação entre alunos, pós-doutorandos, professores e pesquisadores internacionais.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte: Amigos do Weizmann – Brasil