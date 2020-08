Bolsas para mestrado na Universidade Tsinghua, em Pequim

O programa Schwarzman Scholars, para mestrado em Global Affairs, está com as inscrições abertas até o dia 22/09.

Criado em 2016 para responder ao cenário geopolítico do século XXI, o programa Schwarzman Scholars disponibiliza bolsas de estudo integrais para o Masters in Global Affairs da Universidade Tsinghua, em Pequim. Altamente seletiva e polo de milhares de pesquisadores, acadêmicos, líderes de negócios e políticos de todo o mundo, a Universidade Tsinghua foi fundada em 1911. É um excelente destino para estudantes internacionais que procuram uma compreensão mais profunda sobre a China.

Com foco em políticas públicas, estudos internacionais, economia e negócios, o Masters in Global Affairs oferece um ano de imersão em uma comunidade internacional de pensadores, inovadores e lideranças nas áreas de negócios, política e sociedade. O currículo foi projetado para desenvolver as habilidades de liderança dos alunos e aprofundar seus conhecimentos sobre a China e assuntos globais. Em um ambiente de intenso engajamento intelectual, desenvolvimento profissional e intercâmbio cultural, os bolsistas participam de palestras, programa de estágio, mentorias e seminários com líderes da China e de outras partes do mundo.

Candidatos interessados participam de um processo seletivo rigoroso, projetado para identificar os jovens líderes mais promissores de todo o mundo. O programa busca estudantes com potencial para produzir resultados dentro de sua própria cultura e contexto, inspirando e orientando os mais diversos grupos.

O que é preciso para participar do processo seletivo:

– Formulário de inscrição online

– Ter entre 18 e 28 anos

– Currículo (máximo de 2 páginas)

– Histórico escolar e diploma de graduação em qualquer área do conhecimento

– Proficiência em inglês demonstrada através dos exames TOEFL ou IELTS

– Dois Essays (cartas de motivação)

– Três cartas de recomendação

– Vídeo (opcional)

As inscrições vão até 22 de setembro e devem ser feitas online. Conheça todos os detalhes do Programa Schwarzman Scholars AQUI.

