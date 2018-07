Bolsas para mestrado na Universidade de Lausanne, Suíça

São dez bolsas integrais para programas de mestrado em várias áreas do conhecimento. Inscrições até 1/10.

Fundada em 1537 a Universidade de Lausanne – UNIL , com mais de 14 mil alunos e 3 mil pesquisadores, é uma instituição de ensino bastante internacional. Aproximadamente um quinto de seus estudantes e um terço do corpo docente vêm dos mais diferentes países do mundo, compondo uma média de 120 nacionalidades.

Localizada em Dorigny, a instituição dá forte ênfase a uma abordagem interdisciplinar, garantindo uma cooperação próxima entre professores e alunos. Possui laboratórios de última geração para pesquisadores, salas de aula bem equipadas e oferece a todos, diversas atividades esportivas e culturais.

Destinada a estudantes formados em universidades estrangeiras, interessados em fazer um programa de mestrado, a bolsa oferecida por Lausanne engloba diversas áreas do conhecimento, à exceção de: Medicina, Educação e Direito. No entanto, as especializações em “international and comparative law” e “legal theory” estão abertas às candidaturas.

A bolsa cobre as taxas da universidade e oferece um subsídio mensal de 1.600 francos suíços. É importante lembrar que, embora generoso, este valor não é suficiente para viver na Suíça. Por isso, é importante preparar-se para suprir os custos básicos com recursos próprios. Saiba mais sobre o custo de vida de um estudantes na Suíça AQUI.

> Condições para candidatura:

– Ter obtido um diploma universitário antes do início do mestrado

– Distinguir-se durante os estudos, especialmente através de resultados acadêmicos excelentes

– Ter proficiência em francês ou inglês (nível mínimo B2 de acordo com a escala global do European Language Portfolio), de acordo com o idioma do curso

– Não ter sido aluno da UNIL no passado

– Pagar a taxa administrativa de 200 francos suíços e anexar o comprovante à sua inscrição

– Preencher os requisitos específicos do programa de sua escolha

O prazo para inscrições é 1 de novembro. Candidatos devem completar o formulário de inscrição e envia-lo junto a todos os outros documentos solicitados pela UNIL, por correio, para:

Université de Lausanne

Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME)

Bâtiment Unicentre

CH – 1015 Lausanne

Switzerland

OBS. O formulário de inscrição deve ser preenchido em um computador e assinado pelo candidato. O carimbo do correio confirmará a data de envio.

A solicitação para a bolsa de mestrado é também um pedido de admissão ao programa de escolha do candidato. Não faça sua candidatura ao mestrado através do Departamento de Admissões!

Para mais informações, consulte o site da UNIL ou entre em contato pelo e-mail mastergrants@unil.ch e/ou pelo telefone +41 21 692 2113.

