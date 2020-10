Bolsas para mestrado, MBA, doutorado, pós-doc e pesquisa na Suíça

As inscrições para diversas oportunidades oferecidas por universidades e pelo governo da Suíça estão abertas. Ainda dá tempo para você se candidatar!

Para quem está pensando, ou já está se preparando para estudar fora do Brasil em 2021, a Suíça está oferecendo algumas oportunidades imperdíveis. Sede de um dos sistemas de ensino superior de maior prestígio da Europa, a Suíça, além de linda, é um verdadeiro caldeirão cultural. Quatro idiomas oficiais são falados neste país que consistentemente desponta como liderança em qualidade de vida. Confira!

> Bolsas de Excelência do Governo Suíço

Concedidas anualmente pela Confederação Suíça, as Swiss Excelence Government Scholarships promovem o intercâmbio internacional e a cooperação em pesquisa entre a Suíça e mais de 180 outros países. A bolsa de pesquisa está disponível para estudantes de pós-graduação em qualquer disciplina que desejam ir para a Suíça para realizar pesquisas ou estudos adicionais em nível de doutorado ou pós-doutorado. As instituições anfitriãs são as 10 universidades cantonais suíças, os dois institutos federais suíços de tecnologia ou institutos públicos de ensino e pesquisa.

As inscrições para as bolsas de Doutorado, pós-doc e pesquisa vão até 30 de outubro. Os detalhes e exigências de cada uma delas podem ser encontrados no documento “Brazil”, neste LINK. Saiba mais AQUI.

> Bolsas para mestrado na Universidade de Lausanne

A Universidade de Lausanne, na Suíça, oferece bolsas de estudo para estudantes internacionais que desejam fazer um mestrado. O valor da bolsa é de CHF 1.600 mensais pelo período do curso escolhido. As candidaturas para 2021 devem ser feitas até o dia 1 de novembro. O pedido de bolsa de mestrado também serve como um pedido de admissão ao mestrado escolhido. Saiba mais AQUI.

> ETH Excellence Scholarships

O Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, apoia excelentes alunos que desejam fazer um mestrado na ETH por meio de dois programas de bolsas:

– Bolsas de Estudo e Oportunidades de Excelência (ESOP): apoia os alunos com uma bolsa de estudos, orientação e a rede da Fundação ETH. A bolsa cobre os custos dos estudos e de vida durante o curso de mestrado.

– Bolsa ETH-D: consiste em um apoio financeiro parcial para despesas de moradia e estudo e isenção de taxa de matrícula. O departamento onde o aluno vai estudar pode oferecer adicionalmente uma bolsa semestral ou uma bolsa de assistente de pesquisa.

As candidaturas para 2021/2022 abrem em 15 de novembro e encerram em 15 de dezembro. Para ser considerado a uma bolsa na ETH Zurich, você deve se candidatar e ser aceito em um programa de mestrado da instituição de ensino. Saiba mais AQUI.

> EPFL Excellence Fellowships

A École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) oferece um número limitado de bolsas de estudo de mestrado para estudantes com histórico acadêmico de excelência. A bolsa consiste em CHF 16.000 por ano letivo e a reserva de um quarto em acomodação para estudantes.

Interessados devem se inscrever por meio do mesmo formulário online para candidatura a um programa de mestrado até 15 de dezembro. Saiba mais AQUI.

Graduate Institute Geneva Scholarships

O Instituto se esforça para apoiar seus alunos ao longo da duração de seus estudos, na medida de sua capacidade. Isso é feito por meio de auxílios financeiros e empregos remunerados (estágios de ensino, estágios de pesquisa e cargos administrativos). Em 2019, quase metade dos alunos do Graduate Institute Geneva recebeu apoio financeiro direto ou indireto do Instituto.

O auxílio financeiro pode acontecer das seguintes formas: bolsa integral de 20 mil CHF, bolsa parcial de 10 mil CHF 10,000 ou bolsa de mérito acadêmico que pode ser associada a um cargo de assistente de pesquisa.As datas de candidatura variam de acordo com as bolsas oferecidas. Saiba mais AQUI.

Bolsas para MBA

O Institute for Management Development, IMD, oferece vários programas de bolsas de estudos para estudantes internacionais de diferentes países e origens. A instituição está empenhada em promover o crescimento da diversidade por meio de suas bolsas de MBA baseadas no mérito e na necessidade, concedidas a candidatos que se inscreveram e aceitaram uma oferta para ingressar em seu programa. Isso inclui uma bolsa integral e quatro bolsas de 80%. Na atual turma de MBA, 63% das participantes mulheres receberam uma bolsa de estudos.

As inscrições vão até 1 de fevereiro. Saiba mais AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.