Bolsas para mestrado em teatro, dramaturgia e literatura na Irlanda

Bolsas ABEI/Haddad e Haddad Fellowship contemplam integralmente nove programas de mestrado no Trinity College Dublin. As candidaturas são separadas, fique atento!

Há seis anos, a Fundação Haddad, juntamente com a Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, oferece a bolsa ABEI/Haddad para estudantes brasileiros de mestrado no Trinity College Dublin – TCD, a mais antiga e prestigiada universidade da Irlanda. A bolsa abrange três cursos (MPhil) no Trinity College Dublin, na Irlanda: Literary Translation, Modern Irish History e Irish Writing. Mas, além dessa rara oportunidade, a partir de 2021, quatro bolsas integrais adicionais serão concedidas pela instituição. A Haddad Fellowship 2021–2022, cobre seis outros cursos de mestrado (MFA e MPhil) no TCD: Playwriting, Stage Design, Theatre Directing, Theatre and Performance, Comparative Literature e Creative Writing.

Os editais das duas bolsas já podem ser conferidos no site da ABEI e as inscrições vão de 1 de fevereiro a 1 de abril. Ambas cobrem integralmente um ano da mensalidade internacional, acomodação, custos de viagem e despesas de manutenção, perfazendo um total de 35 mil euros. É importante lembrar que as candidaturas para o Trinity College Dublin (já abertas) e para as bolsas são processos diferentes. Aproveite o tempo para juntar todos os documentos necessários e trabalhar no seu application!

Formado em letras pela Universidade de São Paulo – USP, Eduardo Boheme iniciou seu mestrado em Tradução Literária no TCD como bolsista ABEI/Haddad. “Os objetivos da bolsa são incomuns”, ele explica. “Numa época em que grande parte dos recursos se destina a disciplinas do grupo chamado STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), a bolsa ABEI/Haddad engloba unicamente disciplinas da área de humanidades, com especial ênfase em literatura, cobrindo a anuidade integral dos cursos e oferecendo uma generosa quantia para se viver em Dublin”.

Durante sua graduação na USP, Eduardo trabalhou como monitor na Cátedra de Estudos Irlandeses. “Foi por meio deles que soube da bolsa, que chegou em um momento muito oportuno da minha vida acadêmica”. O trabalho da Fundação Haddad na promoção das Humanidades bem consolidado, promete se expandir ainda mais com a oferta de mais bolsas de mestrado para o Trinity College Dublin em 2021, incluindo as áreas de História e Teatro.

Segundo Eduardo, “não por acaso o Trinity College Dublin é a mais prestigiosa universidade da Irlanda. Os recursos materiais e humanos à disposição dos alunos são inestimáveis, incluindo professores muitíssimo bem preparados e uma vasta biblioteca que enche os olhos de qualquer amante dos livros. Além disso, a extraordinária infraestrutura permite que os alunos de mestrado tenham sempre um lugar tranquilo para estudar. Tudo isso em uma cidade que, apesar de ter sido fundada há mais de mil anos, adaptou-se perfeitamente ao mundo moderno, preservando os tesouros de sua história medieval e recente. Sempre há algo para se fazer, ver ou conhecer em Dublin!”

Hoje, aos 29 anos, Eduardo trabalha majoritariamente em tradução, área em que se especializou. “Tenho certeza de que os contatos que travei e os conhecimentos que adquiri em Dublin em virtude da ABEI/Haddad Fellowship foram essenciais para que eu pudesse me manter firme nesses tempos tão movediços. Olho com muita gratidão e saudade para o tempo que passei no Trinity College Dublin, casa de figuras de relevo, com ganhadores do Nobel de Literatura, Medicina, Física e da Paz, além de escritores mundialmente famosos como Bram Stoker, autor de Drácula, e Oscar Wilde, autor de O Retrato de Dorian Gray”.

Confira o edital da Haddad Fellowship Documento AQUI PDF Documento AQUI PDF haddadfellowship@gmail.com.

