Bolsas para mestrado em roteiro nos Estados Unidos

Programa Capes-Fulbright oferece uma oportunidade rara para profissionais desta área. Inscrições até 09/07.

As candidaturas para o Programa CAPES-Fulbright Master of Fine Arts (MFA) in Screenwriting – Mestrado Profissional de Formação de Roteiristas nos EUA estão abertas até o dia 09 de julho.

Esta é uma oportunidade rara de poder fazer um Master of Fine Arts em Screenwriting, com apoio integral, no país que é uma referência em cinema. Duas bolsas serão oferecidas nesta edição.

Complementar a formação técnica de roteiristas para a produção audiovisual, estreitar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos nessa área e proporcionar maior visibilidade internacional à produção audiovisual, tecnológica e cultural brasileira, são alguns dos importantes objetivos deste programa.

A Capes apoiará cada bolsista com até cinquenta mil dólares anuais, para pagamento de taxas acadêmicas e administrativas cobradas pelas instituições anfitriãs americanas. A Comissão Fulbright será responsável por prover seguro-saúde, passagens aéreas de ida e volta, auxílio instalação de mil dólares e um apoio mensal financeiro que vai variar conforme a localização do campus universitário.

> O que é preciso para fazer a candidatura?

– Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana

– Ter experiência comprovada na área de elaboração de roteiros para produções cinematográficas e/ou audiovisuais

– Ter concluído curso superior, de quatro anos ou mais, até a data de encerramento das inscrições

– Ter proficiência comprovada em inglês com teste realizado após 01 de junho de 2020: – TOEFL iBT – 102 pontos ou superior, ou IELTS – 7 pontos ou superior

– Não possuir título de mestrado ou superior, nacional ou estrangeiro, em qualquer área do conhecimento

– Residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção

As candidaturas devem ser submetidas até 09 de julho, em inglês, na página da Fulbright, onde todos os detalhes sobre o programa e a descrição da documentação a ser apresentada podem ser encontrados.

