Bolsas para mestrado em roteiro de cinema nos EUA

As inscrições para o programa Master of Fine Arts (MFA) in Screenwriting estão abertas. Desenvolvido pela Fulbright em parceria com a CAPES, o programa, nesta edição, está oferecendo duas bolsas de estudo para mestrado em roteiro de cinema nos Estados Unidos, com duração de até 21 meses.

Complementar a formação técnica de roteiristas para a produção audiovisual, estreitar as relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos nessa área e proporcionar maior visibilidade internacional à produção audiovisual, tecnológica e cultural brasileira, são alguns dos importantes objetivos do MFA in Screenwriting.

Candidatos aprovados receberão recursos financeiros no valor anual de até cem mil dólares. A Capes apoiará cada bolsista com até cinquenta mil dólares anuais, para pagamento de taxas acadêmicas e administrativas cobradas pelas instituições anfitriãs americanas. A Comissão Fulbright será responsável por prover um estipêndio mensal variável conforme o campus universitário, seguro-saúde, passagens aéreas de ida e volta e auxílio instalação de mil dólares.

>> Para participar do processo seletivo, interessados devem:

– Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana

– Ter experiência comprovada na área de elaboração de roteiros para produções cinematográficas e/ou audiovisuais

– Ter concluído curso superior, de quatro anos ou mais, até a data de encerramento das inscrições

– Ter proficiência comprovada em inglês com teste realizado após 01 de agosto de 2018: TOEFL iBT 100 ou superior ou IELTS 7.0 ou superior

– Não possuir título de mestrado ou superior, nacional ou estrangeiro, em qualquer área do conhecimento

– Não ter recebido bolsa de agência pública federal para a mesma modalidade (mestrado pleno) no Brasil ou no exterior

– Residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção

As candidaturas devem ser submetidas, em lingua inglesa, por meio do formulário de inscrição online da Comissão Fulbright até o dia 14 de julho de 2019.

>> Documentos e informações a serem apresentados:

– Documento de identificação oficial com foto (carteira de identidade / CNH – frente e verso) ou passaporte válido (capa azul – páginas 2 e 3, capa verde – páginas 1, 2 e 3)

– Três cartas de referência, em inglês, conforme modelo encontrado no formulário de inscrição online da Comissão Fulbright

– Carta do candidato, em inglês, apresentando seus objetivos de estudo neste programa

– Carta, em inglês, contendo um relato sobre a carreira do candidato e suas conquistas profissionais

– Curriculum vitae, em inglês (até quatro páginas), destacando as atividades relacionadas à elaboração de roteiros

– Cópia do Currículo Lattes atualizado

– Cópia do histórico acadêmico e diploma de bacharelado

– Indicação de até três instituições americanas para realização do mestrado, com informação do custo das taxas acadêmicas e administrativas

– Signature Form, parte integrante do formulário online, impresso, assinado e digitalizado (a ser inserido na aba Additional Documents)

> Além disso, candidatos devem enviar:

– Uma sinopse de longa-metragem, de até uma página, contendo início, meio e fim da história

– As primeiras cinco a sete páginas do respectivo roteiro, originais, em língua inglesa

A análise das candidaturas será realizada conjuntamente pela CAPES e pela Comissão Fulbright em quatro etapas: análise técnica, análise da sinopse de longa-metragem e roteiro, entrevista do candidato e decisão final. Os resultados serão divulgado por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU) e pela página do Programa no Portal da Capes.

Esta é uma oportunidade única de fazer um mestrado em roteiro de cinema nos EUA com bolsa integral. Leia atentamente o edital e prepare seus materiais com tempo.

Conheça todos os detalhes do programa Master of Fine Arts (MFA) in Screenwriting AQUI.

