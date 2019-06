Bolsas para mestrado em Políticas Públicas e Boa Governança na Alemanha

Programa Helmut-Schmidt do DAAD oferece bolsas integrais para oito cursos de mestrado em Políticas Públicas e Governança. Inscrições até 31/07.

Há 10 anos, o programa Helmut-Schmidt, do DAAD, apoia futuros líderes de países em desenvolvimento que querem promover a democracia e a justiça social em suas regiões de origem. O principal objetivo, é formar profissionais que ao retornarem a seus países de origem, contribuam para o aperfeiçoamento democrático da gestão pública.

Financiado pelo Ministério Federal das Relações Exteriores da Alemanha, o programa Helmut-Schmidt oferece bolsas para mestrado em Políticas Públicas e Boa Governança a jovens formados em Ciências Sociais, Ciências Políticas, Direito, Administração Pública, Economia ou áreas afins.

As inscrições para os cursos com início em 2020 estão abertas até 31 de julho de 2019. Conheça todos detalhes sobre benefícios, requisitos e documentação exigida para inscrição AQUI. Leia o edital AQUI.

Candidatos podem escolher cursos em inglês ou alemão oferecidos por oito instituições de ensino alemãs:

– Hertie School of Governance, Berlin – Master of Public Policy, MPP (curso em inglês, quatro semestres)

– Universität Duisburg-Essen – Master of Development and Governance (curso em inglês, dois semestres)

– Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt – Master of Public Policy, MPP (curso em inglês, quatro semestres)

– Leuphana Universität Lüneburg – Public Economics, Law and Politics, PELP (curso em inglês e alemão, quatro semestres)

– Hochschule Osnabrück – Management in Non-Profit Organisations (curso em alemão, quatro semestres)

– Universität Osnabrück – Master of Democratic Governance and Civil Society (curso em inglês e alemão, quatro semestres)

– Universität Passau – Master of Governance and Public Policy (curso em inglês e alemão, quatro semestres)

– Universität Potsdam – Master of Public Management, MPM (curso em inglês, dois semestres)

Além da graduação completa até o momento da candidatura, é necessário apresentar excelente rendimento acadêmico e bons conhecimentos de alemão ou inglês. Os selecionados ganham uma bolsa mensal no valor de 850 euros, auxílio para passagens aéreas de 1.550 euros, seguro-saúde e curso preparatório de alemão de seis meses na Alemanha.

Quer saber mais como é participar do programa Helmut-Schmidt? Conheça a história de Zena Mouawad, ex-bolsista brasileira. Outras boas fontes de informação são o folheto informativo sobre os cursos de Master e a publicação preparada pelo DAAD sobre o Programa Helmut Schmidt. Se após a leitura desses documentos você ainda tiver dúvidas sobre o programa, consulte o FAQ no site do DAAD. Caso a questão não fique esclarecida, mande um e-mail para o endereço: aufbau@daad.org.br

Fonte: DAAD