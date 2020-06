Bolsas para mestrado em Políticas Públicas e Boa Governança na Alemanha

As inscrições para o Programa Helmut Schmidt vão até 31/07. Live gratuita com Miguel Flores Tran, do DAAD Brasil, acontece em 11/06.

As inscrições para o Programa Helmut Schmidt, por meio do qual o DAAD concede bolsas para oito cursos de mestrado na área de Políticas Públicas e Boa Governança na Alemanha, estão abertas até 31 de julho.

Nesta edição, as bolsas são destinadas a jovens formados em Ciências Sociais, Ciências Políticas, Direito, Administração Pública, Economia ou áreas afins, com forte engajamento social e político. O principal objetivo do programa é a formação de líderes e profissionais que, ao retornarem para seus países de origem, contribuam para o aperfeiçoamento democrático da gestão pública.

> Conheça a história da brasileira Zena Mouawad, ex-bolsista do programa.

As bolsas do DAAD destinam-se exclusivamente aos cursos que terão início em setembro/outubro de 2021. Candidatos podem escolher cursos em inglês ou em alemão oferecidos por oito instituições de ensino:

– Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt – Master of Public Policy (MPP) (curso em inglês, quatro semestres)

– Hochschule Bonn-Rhein-Sieg – Analysis and Design of Social Protection Systems (curso em inglês, quatro semestres)

– Universität Duisburg-Essen – Master of Development and Governance (curso em inglês, dois semestres)

– Universität Magdeburg – Peace and Conflict Studies (curso em inglês, quatro semestres)

– Hochschule Osnabrück – Management in Non-Profit Organisations (curso em alemão, quatro semestres)

– Universität Passau – Development Studies (curso em inglês, quatro semestres)

– Universität Passau – Master of Governance and Public Policy (curso em inglês e alemão, quatro semestres)

– Universität Potsdam – Master of Public Management (MPM) (curso em inglês, dois semestres)

> Requisitos para participação:

– Graduação na área concluída até o momento da candidatura

– Excelente desempenho acadêmico

– Engajamento social e político

– Detalhamento da motivação pessoal e profissional para o projeto de estudos na Alemanha e do benefício esperado ao retornar para o país de origem •

– Bom conhecimento de inglês ou alemão

No momento da inscrição, os candidatos não podem estar residindo há mais de 15 meses na Alemanha. O último título acadêmico (graduação) não pode ter sido obtido há mais de seis anos. Cada curso tem requisitos específicos que devem ser verificados e preenchidos pelos candidatos.

Estudantes selecionados ganham uma bolsa mensal no valor de 850 euros, auxílio para passagem aérea de 1.575 euros, seguro-saúde e curso preparatório de alemão de seis meses na Alemanha.

As inscrições devem ser enviadas diretamente para as universidades escolhidas. É possível se candidatar a até dois cursos.

Assista a LIVE sobre o programa Helmut Schmidt com Miguel Flores Tran, do DAAD Brasil, no dia 11 de junho às 19h30.

Detalhes sobre benefícios, requisitos e documentação para inscrição podem ser conferidos no site do DAAD e Documento neste documento PDF Documento FAQ PDF do site do DAAD ou mande um e-mail para aufbau@daad.org.br.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.