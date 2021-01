Bolsas para mestrado em moda, design, comunicação e fotografia em Milão, Itália

São 30 bolsas de 10 meses na conceituada Raffles Milano. Os cursos, que envolvem muita prática, começam em novembro de 2021. Inscrições até 30/04.

A Raffles Milano, uma das mais exclusivas escolas de Moda e Design do mundo, está concedendo bolsas de até 50 % para seus mestrados em Fashion Design and Business, Visual Design and Communication, Photography e Product and Interior Design. Os programas, em inglês, começam em Novembro de 2021. Candidatos terão 50%, 40% ou 30% de cobertura do valor do curso.

A metodologia inovadora é o grande diferencial dos Masters de Design e Moda da Raffles Milano, que ainda oferece uma abordagem internacional e professores com sólida experiência de mercado. Os cursos têm duração de 10 meses, com apenas 20 estudantes por turma. O programa é dividido em 10 módulos, organizados em parceria com as mais renomadas agências de publicidade e fotografia, escritórios de arquitetura, agências de Design e exclusivas grifes de moda.

As inscrições devem ser feitas inscrever antes do dia 30 de abril de 2021 no site da Raffles Milano. As bolsas serão oferecidas com base na avaliação do portfólio e carta de motivação dos candidatos. Estudantes com diploma de ensino superior, ensino médio, ensino técnico ou experiência profissional comprovada nas áreas de design e moda podem se inscrever.

