Bolsas para mestrado em engenharia na Universidade do Sul da Califórnia

A USC Viterbi School of Engineering, da University of Southern California – USC , está oferecendo bolsas de até 20 mil dólares para três brasileiros cursarem um de seus mais de 65 programas de mestrado em engenharia em 2020.

Para serem considerados no processo seletivo, interessados devem completar seu application até 31 de agosto, para início das aulas em janeiro de 2020, ou até 15 de dezembro, para iniciar o curso em agosto do mesmo ano.

Confira a relação de cursos e outras informações sobre os programas da USC Viterbi:

>> O que é preciso para fazer sua candidatura:

Resultados do exame GRE

Proficiência em inglês – TOEFL/IELTS

Currículo

Histórico escolar e diploma de graduação

Cartas de recomendação

Carta de motivação

O passo a passo para o application está disponível neste link. É possível se inscrever em mais de um curso de mestrado pagando uma única taxa de 90 dólares. Isso é importante para quem quer aumentar suas chances de ser admitido em um dos programas.

Marcus Costa, Diretor da USC no Brasil, afirma que “a oferta de bolsas específica para brasileiros é uma grande oportunidade que não pode ser desperdiçada, ainda mais tratando-se de uma faculdade de engenharia Top 10 nos EUA, localizada em uma das cidades mais inovadoras do mundo como Los Angeles”.

Feira EducationUSA 2019

A USC Viterbi School of Engineering estará presente na Feira EducationUSA 2019 em São Paulo no próximo dia 31 de agosto. Fernanda Gushken, brasileira e ex-bolsista da USC Viterbi estará no local para compartilhar sua experiência com os candidatos.

A feira acontecerá no Hotel Intercontinental, na Alameda Santos, 1.123, das 14:30 às 18:00. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas AQUI.

