Bolsas para mestrado em direito e MBA nos Estados Unidos

São bolsas integrais para o LL.M. e o IBEAR MBA na University of Southern California. Webinars no final de março explicam o processo de candidatura.

A University of Southern California – USC, considerada uma das melhores nos Estados Unidos, está investindo na formação de profissionais brasileiros. Além de uma bolsa integral que está sendo oferecida para o LL.M., mestrado em direito da USC Gould School of Law, candidatos que forem admitidos em 2020 para vão receber bolsas de estudo que podem chegar a até 50% do custo deste programa. Mas a generosa oferta não pára por aí. A USC Marshall School of Business também está oferecendo bolsas de até 50 mil dólares para o IBEAR MBA, um dos melhores MBAs de um ano dos Estados Unidos.

Se você ficou interessado em um dos dois programas, vale a pena assistir aos webinars que serão realizados pela USC, como o objetivo de auxiliar os candidatos a tirar dúvidas sobre o processo seletivo, desde a inscrição até as atividades realizadas durante a jornada acadêmica.

No dia 31 de março, terça-feira, das 19h às 21h, a USC Gould School of Law vai promover uma Master Class online com o professor Richard Peterson, diretor do USC Gould School of Law Center for Dispute Resolution. Ele vai falar sobre como advogados e mediadores podem lidar com barreiras emocionais que impedem negociações produtivas. Em seguida, a diretora de admissões do programa, Ashley Sim, atenderá os candidatos. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas AQUI.

No dia 25 de março, às 20h, é a vez do diretor-associado do IBEAR MBA, Pankaj Bhushan, responder os questionamentos dos interessados no programa em uma info session online. Nos últimos anos, a presença de alunos brasileiros no curso corresponde a 10% da turma. Mais de 50 profissionais do Brasil já se formaram no IBEAR MBA e conseguiram impulsionar suas carreiras. A info session também é gratuita e as inscrições podem ser feitas AQUI.

Localizada em Los Angeles, a USC Gould está entre as 20 melhores faculdades de direito dos EUA, ocupando a 17a posição no ranking recentemente divulgado pela U.S. News & World Report. Interessados têm até o dia 1 de maio para se candidatar ao programa. Os alunos podem fazer até duas especializações em diferentes áreas, como Business Law, Media & Entertainment Law, Transnational Law & Business, Alternative Dispute Resolution, e Technology & Entrepreneurship. Mais informações sobre o processo de admissão podem ser obtidas AQUI.

O programa IBEAR MBA é voltado a candidatos com alto potencial e, por isso, o processo seletivo é baseado na experiência profissional, formação acadêmica, performance em testes de proficiência (GMAT ou GRE, além do TOEFL ou IELTS), cartas de recomendação e cartas de motivação – essays. A seleção exige que o candidato comprove um mínimo de seis anos de experiência profissional e apresente o diploma de bacharelado. Mais detalhes podem ser acessados no site. As inscrições estão abertas, mas é aconselhável sejam feitas o quanto antes, principalmente aqueles que querem se candidatar à bolsa.

Sobre a University of Southern California

Uma das maiores universidades privadas dos Estados Unidos, a USC é um centro de pesquisa de referência mundial com tradição em promover uma formação interdisciplinar através das suas 21 faculdades e mais de 90 centros de pesquisa. Mundialmente reconhecida por sua contribuição na formação de grandes artistas, a USC é a única com seis faculdades voltadas para as artes (cinema, arquitetura, artes dramáticas, música, artes plásticas e dança). Além disso, é o maior empregador do setor privado na cidade de Los Angeles, responsável por U$ 8 bilhões anuais em atividades econômicas na região. Localizada em Los Angeles, a instituição conta com nove escritórios internacionais. No Brasil, a USC tem uma representação sediada na cidade de São Paulo desde 2013, atualmente, sob a direção de Marcus Costa.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

