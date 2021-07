Bolsas para mestrado e doutorado no Canadá e Coreia do Sul

Estudantes iniciando programas na Korea University – Coreia do Sul ou na University of British Columbia – Canadá podem se candidatar.

O número de bolsas de estudo oferecidas para os mais diversos programas de mestrado e doutorado é grande. No entanto, ter sido aprovado pela universidade para o curso escolhido é muitas vezes o “requisito básico” para poder candidatar-se a uma bolsa. Por isso, quando você estiver pesquisando as universidades onde quer estudar aproveite seu tempo no site e busque as ofertas que cada uma delas faz a alunos de pós-graduação.

Embora não seja fácil conseguir uma bolsa de estudos, fazer este segundo application da melhor forma possível, apesar de trabalhoso, é importante. O resultado pode ser extremamente positivo. Confira as oportunidades recém anunciadas para mestrandos e doutorandos aprovados nestas duas universidades:

> Korea University – GSIS International Student funding 2021-22

A Universidade da Coreia do Sul (Korea University) está oferecendo bolsas de estudo para estudantes de pós-graduação que vão iniciar seus estudos lá em 2021.

Fundada em 1905 por Lee Young-Ik, é a segunda universidade mais antiga do país e um importante centro de pesquisa e educação com mais de 33 mil alunos matriculados atualmente.

Estudantes aprovados em um mestrado ou doutorado, em qualquer área do conhecimento terão isenção das taxas dos programas para os quais foram aceitos caso sejam selecionados para receber a bolsa de estudos. O valor específico das bolsas será decidido após deliberação do presidente do comitê de pós-graduação da escola de estudos internacionais.

Informações detalhadas sobre os documentos a serem apresentados podem ser encontradas AQUI. Para fazer sua inscrição, acesse o portal da universidade e siga o passo a passo.

> University of British Columbia, Canadá – Bolsas Vanier

Centro global de Ensino, aprendizagem e pesquisa, a University of British Columbia – UBC, está classificada entre as 20 melhores universidades públicas do mundo. Recentemente foi reconhecida como a universidade mais internacional da América do Norte.

A bolsa de estudos será concedida aos mais brilhantes estudantes canadenses e internacionais para o curso de doutorado 2021/2022. Aproximadamente 166 bolsas Vanier serão oferecidas. O valor máximo de cada uma delas é de 50 mil dólares canadenses por ano por até 3 anos.

As inscrições para os alunos já aceitos em um programa de doutorado na UBC encerram em 2 de setembro de 2021. Conheça todos os detalhes da bolsa Vanier AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

