Bolsas para mestrado e aperfeiçoamento profissional na área de paz e desenvolvimento

As inscrições para as Bolsas Rotary pela Paz 2022-23 já estão abertas e vão até 15 de maio. Aproveite o tempo extra e capriche na sua candidatura!

Voltadas a pessoas com experiência em paz e desenvolvimento, compromisso com o voluntariado comunitário e internacional e com a promoção da paz em nível local e global, as Bolsas Rotary pela Paz são oferecidas anualmente. Concedidas pela Fundação Rotária, cobrem mensalidades e taxas, hospedagem, transporte de ida e volta, e todas as despesas com estágios e estudos de campo.

Para 2022-23, cerca de 50 bolsas serão outorgadas para o programa de mestrado e 80 para o curso de aperfeiçoamento profissional em universidades internacionais renomadas:

– Duke UNC, Carolina do Norte, EUA (mestrado)

– University of Bradford, Reino Unido (mestrado)

– Uppsala University, Suécia (mestrado)

– International Christian University, Japão (mestrado)

– University of Queensland, Australia (mestrado)

– Makerere University, Uganda (aperfeiçoamento profissional)

– Chulalongkorn University, Tailândia (aperfeiçoamento profissional)

Candidatos têm até 15 de maio para entregar suas inscrições ao respectivo distrito rotário, o qual, por sua vez, deve ratificar as inscrições e enviá-las à Fundação Rotária até 1° de julho. Conheça o processo de ratificação.

O Rotary busca pessoas em início de carreira, que demonstrem forte compromisso com a paz e resolução de conflitos, exibam alta capacidade e compreensão de leitura e pesquisa, e possam se engajar em atividades junto com um grupo diversificado de estudantes.

Com duração de 15 a 24 meses, o programa de mestrado inclui dois a três meses de estudo de campo elaborado pelo próprio bolsista.

> Requisitos:

– Bacharelado em área relacionada a paz com excelente desempenho acadêmico

– Fluência em inglês

– Forte compromisso com a compreensão e paz intercultural, comprovado por realizações acadêmicas, profissionais, pessoais ou comunitárias

demonstrar potencial de liderança

– Pelo menos três anos de experiência de trabalho em período integral na área de paz e desenvolvimento

Voltado a quem já esteja exercendo sua profissão, o programa de aperfeiçoamento profissional requer 11 semanas de aulas presenciais no Centro Rotary.

> Requisitos:

– Estar em meio de carreira e ter experiência comprovada como líder em paz e desenvolvimento, além de no mínimo cinco anos de trabalho profissional na área.

– Apresentar uma iniciativa de mudança social que vise a promoção da paz e desenvolvimento,

– Visão clara de como a bolsa e os contatos feitos durante os estudos contribuirão ao seu trabalho e impacto em prol da paz.

– Fluência em inglês

– Bacharelado completo

– Forte compromisso com a compreensão e paz intercultural, comprovado por realizações acadêmicas, profissionais, pessoais ou comunitárias

– Potencial de liderança

– Explicar como seu plano de promoção da paz se alinha à Missão do Rotary

Após a conclusão de ambos os programas, bolsistas deverão compartilhar seus conhecimentos profissionais e permanecer em contato com colegas e rotarianos da sua região.

Desde o lançamento das Bolsas Rotary pela Paz, em 2002, mais de 1.400 pessoas se formaram nos Centros Rotary. Elas estão trabalhando em cerca de 115 países na área educacional, policial e militar, e também em governos, ONGs e organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial.

Se você se interessou ou conhece alguém com perfil para ser um bolsista Rotary pela Paz, visite o site para saber como se candidatar e conhecer todos os detalhes. Não deixe de ler a apresentação em PPT ao final da página onde vários ex-bolsistas contam suas histórias.

Prepare-se bem e boa sorte!

