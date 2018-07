Bolsas para MBA na Universidade do Sul da Califórnia

Sessão informativa em 02/09 vai explicar tudo sobre o IBEAR MBA, criado para profissionais em meio de carreira e considerado um dos 10 melhores dos Estados Unidos.

A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) está oferecendo a estudantes brasileiros, três bolsas parciais (50%) para o seu programa de MBA Internacional em 2019.

Considerado um dos 10 melhores dos Estados Unidos na área de negócios, o International Business Education and Research MBA, ou IBEAR MBA, é um programa de um ano, criado para profissionais em meio de carreira que estão sendo preparados para assumir altos cargos globais.

“Temos oferecido bolsas a alunos brasileiros excepcionais nos últimos anos e não poderíamos estar mais felizes com a contribuição deles em nosso curso”, afirma o diretor do programa Richard Drobnick.

Para os interessados, no próximo dia 2 de agosto às 19h, a USC vai oferecer uma sessão informativa com Pankaj Bhushan, diretor-associado do IBEAR MBA. Não perca esta oportunidade de entender todo o processo de ingresso neste conceituado programa! A inscrição é gratuita e pode ser realizada AQUI.

As bolsas parciais oferecidas em 2019 receberam um acréscimo de 5 mil dólares e podem, no total, chegar a US $ 65 mil – 50 mil dólares para o curso e até US $ 15 mil de auxílio-moradia (para quem viaja com os filhos).

Candidatos interessados no programa podem enviar seus currículos em inglês para uma pré-avaliação através do e-mail: Ibearmba@marshall.usc.edu.

O processo seletivo leva em conta a experiência profissional do candidato (mínimo de seis anos), sua formação acadêmica, performance em testes de proficiência (GMAT ou GRE, além do TOEFL ou IELTS), cartas de recomendação e de motivação.

Para quem quer fazer uma candidatura direta, os seguintes documentos devem ser apresentados:

– Inscrição Online, incluindo essays (cartas de motivação) e duas cartas de recomendação que façam referência as realizações profissionais e potencial gerencial do candidato.

– Cópia oficial do histórico escolar e diploma de graduação acompanhados de tradução juramentada. Os documentos oficiais devem ser obtidos em cada faculdade / universidade atendida em envelope oficial lacrado.

– Resultados do GMAT ou GRE

– Taxa de inscrição de US $ 150 (pagamento via processo de inscrição online)

– Currículo atual, em inglês

– Uma foto, tamanho passaporte (opcional)

– Resultados do TOEFL ou IELTS

Mais detalhes sobre o processo de candidatura podem ser acessados AQUI.

As inscrições estão abertas até 15 de maio de 2019, mas é aconselhável que sejam feitas o quanto antes, uma vez que as candidaturas (incluindo o pedido de bolsa) começam a ser analisadas a partir de novembro de 2018.

Fundado em 1978, o programa IBEAR formou mais de 1.500 alunos que atuam em cargos de liderança em 60 países em todo o mundo. Os participantes têm em média 34 anos, cerca de 10 anos de experiência profissional, falam vários idiomas e demonstram forte compreensão de negócios e culturas internacionais. Mais experiente que um estudante de MBA tradicional de dois anos, o participante típico do IBEAR pretende voltar ao mercado de trabalho em uma posição mais sênior após a conclusão do curso. O currículo é projetado para oferecer uma formação geral em gestão, enfatizando habilidades de pensamento e resolução prática de problemas críticos em um mercado global.

Sobre a Marshall School of Business

Com ênfase em empreendedorismo e inovação, pesquisa colaborativa e responsabilidade social, a Marshall School of Business da USC está idealmente posicionada para enfrentar os desafios de um ambiente de negócios em rápida mudança. A filosofia de que o sucesso exige uma compreensão do funcionamento interno do mercado global, tem estabelecido a Marshall como líder entre as melhores escolas de negócios dos Estados Unidos. A escola também oferece outros cinco programas de MBA: o Full-Time MBA, o Part-Time MBA.PM, o Executive MBA, o Online MBA e o Global EMBA, que inclui aulas em Shangai, China. Além disso, desde 2017, mantém a Cátedra de Empreendedorismo Jorge Paulo e Susanna Lemann, em parceria com a Fundação Lemann.

Sobre a University of Southern California, USC

Uma das maiores universidades privadas dos Estados Unidos, a USC é um centro de pesquisa de referência mundial, com forte tradição na promoção de uma formação interdisciplinar através das suas 21 faculdades e mais de 90 centros de pesquisa. Mundialmente reconhecida por sua contribuição na formação de grandes artistas, a USC é a única instituição com seis faculdades voltadas para as artes – cinema, arquitetura, artes dramáticas, música, artes plásticas e dança. Localizada em Los Angeles, a instituição conta com nove escritórios internacionais. No Brasil, a USC tem uma representação sediada na cidade de São Paulo desde 2013 que, atualmente, está sob a direção de Marcus Costa.

