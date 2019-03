Bolsas para LL.M. na Universidade do Sul da Califórnia

Info session da USC em parceria com a Baptista Luz Advogados explica tudo sobre o processo de candidatura no dia 27/03.

A USC Gould School of Law, da University of Southern California (USC), está oferecendo diversos benefícios interessantes a estudantes brasileiros que se candidatarem ao programa de LL.M. – Master in Law.

Todos os candidatos do Brasil admitidos este ano, receberão bolsas que podem chegar a 50% do valor do programa. Além disso, um estudante brasileiro receberá bolsa integral (100%).

Para explicar melhor o processo de candidatura a este concorrido programa, a USC, em parceria com a Baptista Luz Advogados, realizará uma info session no dia 27 de março às 19h. Ashley Sim, Assistant Director of Admissions, virá de Los Angeles especialmente para conversar com candidatos brasileiros sobre o processo de application e falar sobre como a USC Gould prepara seus alunos para o Bar Exam da Califórnia, Nova Iorque e Washington (DC), necessário para a prática do Direito nestes estados americanos.

“Esta é a primeira vez que a USC oferece uma bolsa integral de LL.M. para o Brasil, uma oportunidade fantástica para quem está interessado em alavancar sua carreira estudando em uma das melhores escolas de direito dos EUA. No evento, será também interessante ouvir como a USC lida com as mudanças que a tecnologia e a inovação estão trazendo para a prática do direito em todo o mundo”, explica Marcus Costa, Diretor da USC no Brasil, também estará presente no evento.

As inscrições para o info session, são gratuitas e devem ser feitas online . Mas fique atento, porque as vagas são limitadas!

As inscrições para o LL.M. da USC Gould School of Law vão até 1º de maio. O programa permite que os alunos façam até duas especializações em diferentes áreas como Business Law, Media & Entertainment Law, Transnational Law & Business, Alternative Dispute Resolutione e Technology & Entrepreneurship.

Informações detalhadas sobre o processo de admissão podem ser obtidas AQUI.

Localizada em Los Angeles, a USC Gould está entre as 20 melhores faculdades de direito dos EUA, ocupando a 17ª posição no ranking recentemente divulgado pela U.S. News & World Report. Leia mais sobre estudar no sul da Califórnia AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.