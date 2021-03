Bolsas para jovens professores e pesquisadores de universidades da América Latina

Oferecidas pelo Coimbra Group, financiam pesquisas de curta duração em 15 universidades europeias. As inscrições vão até 16 de abril.

Criado em 1987, o Coimbra Group é uma rede de 41 universidades europeias que promove intercâmbios entre pesquisadores e acadêmicos da Europa e América Latina. Seu programa de bolsas, dirigido a jovens professores e investigadores de universidades da América Latina, foi lançado em janeiro de 2004.

Através das visitas de pesquisa de curta duração, a iniciativa visa favorecer a mobilidade e o intercâmbio acadêmico entre as regiões. Dessa forma, os acadêmicos participantes internacionalizam a pesquisa que realizam em sua instituição de origem e estabelecem contatos na Europa.

> Para a edição 2021/2022, as bolsas estão sendo oferecidas pelas seguintes instituições de ensino:

– Universidade de Barcelona (Espanha)

– Universidade de Granada (Espanha)

– Universidade de Salamanca (Espanha)

– Universidade de Padua (Itália)

– Universidade de Pavia (Itália)

– Universidade de Bolonha (Itália)

– Universidade de Siena (Itália)

– Universidade de Coimbra (Portugal)

– Eötvös Loránd University (Hungria)

– Karl Franz University of Graz (Áustria)

– Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi (Romenia)

– Jagiellonian University Krakow (Polônia)

– KU Leuven (Bélgica)

– Universidade de Poitiers (França)

– Universidade de Tartu (Estônia)

As inscrições devem ser feitas online até o dia 16 de abril no website do Grupo Coimbra (em inglês). Cada programa de bolsa tem requisitos específicos e uma carta de aceitação deve ser fornecida por um supervisor acadêmico na universidade anfitriã. Detalhes sobre o que cada uma das 15 universidades oferece aos bolsistas podem ser encontrados no edital do programa.

> O que é preciso para participar?

– Ser cidadão e residir em um país da América Latina. Candidatos que vivem e e/ou estudam na Europa não serão considerados

– Ter um diploma universitário ou equivalente

– Estar vinculado, como professor ou pesquisador, a uma universidade na América Latina, reconhecida pelas autoridades governamentais

– Fazer a candidatura online. Somente um “application” será aceito por candidato

– Submeter online uma carta de aceitação/ e-mail do Tutor/Parceiro com quem o programa será realizado na instituição de ensino anfitriã

– Ter nascido em ou após 1 de janeiro de 1981

As habilidades acadêmicas do candidato, sua experiência como professor ou pesquisador, currículo, coerência entre o programa proposto e histórico apresentado, e os benefícios do período de pesquisa para seu futuro acadêmico e científico (bem como das instituições participantes) serão levados em conta na seleção final.

