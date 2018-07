Bolsas para jovens lideranças na Universidade de Georgetown, EUA

Programa de 10 semanas inclui aulas, visitas, coaching, desenvolvimento de projeto e muita troca de experiências. Inscrições até 13/08.

O Programa de Liderança para Competitividade Global (Global Competitiveness Leadership – GCL), oferece anualmente a jovens líderes latino-americanos, bolsas de estudo integrais e parciais para um curso de 10 semanas na Universidade de Georgetown.

O GCL recruta candidatos altamente qualificados, capacitando-os para que se tornem futuros agentes de mudança na América Latina. O objetivo é promover a competitividade, o desenvolvimento, a integração e a inserção da região na agenda global.

Desde a sua criação em 2007, o GCL fomenta uma rede de líderes inovadores que apoiam uma transformação positiva na América Latina. O diferencial do programa é que os participantes desenvolvem um projeto em seus países de origem. Além disso, inclui aulas, visitas, coaching individual e intensa troca de experiências entre colegas.

O currículo, desenhado com base em quatro pilares de liderança – empresarial, social, política e pessoal – tem por objetivos:

– Oferecer ferramentas para enfrentar os desafios existentes na América Latina e treinar líderes capazes de criar e fortalecer iniciativas que promovam o estado de direito democrático, a responsabilidade civil e as colaborações inter-setoriais.

– Fomentar o desenvolvimento e o crescimento pessoal, por meio de interações e discussões, que ajudam os participantes a refletir, desafiar e expandir sua visão de mundo.

– Capacitar os participantes a entender as barreiras que impedem o desenvolvimento em seus países por meio de cursos multidisciplinares, com foco nos aspectos econômicos, sociais e políticos da competitividade e do desenvolvimento integral.

– Criar uma rede regional forte e ativa, promovendo a conexão de líderes responsáveis e éticos, que gerem impacto positivo em toda a região.

O GCL é organizado pelo Programa de Liderança da América Latina da Universidade de Georgetown (LALP) em colaboração com a McDonough School of Business. As bolsas cobrem o custo do programa, passagens aéreas de ida e volta, hospedagem, seguro de saúde e materiais acadêmicos.

Leia mais: Bolsista brasileira conta sua experiência no Programa de Liderança para Competitividade Global

Requisitos para participação:

– Ter entre 24 e 34 anos

– Ser cidadão e residente de um país latino-americano

– Ter diploma universitário de uma universidade credenciada

– Demonstrar excelente desempenho acadêmico

– Demonstrar conhecimento comprovado de inglês (leitura, escrita e oral)

– Ter pelo menos um ano de experiência profissional

– Comprometer-se a retornar ao país de origem para aplicar o conhecimento obtido

O GCL busca profissionais com potencial de liderança, capacidade de criar redes e compartilhar conhecimento. Pessoas envolvidas em atividades extracurriculares e/ou de alto impacto que, em suas candidaturas, ofereçam boas razões para participar desta experiência.

As inscrições devem ser feitas online, através do site do GCL, até o dia 13 de agosto.

Documentação a ser apresentada:

– Formulário de candidatura (submetido online) através do site GCL

– Currículo

– Cópia do diploma universitário (com tradução juramentada)

– Cópia do histórico escolar da graduação e pós (se aplicável) com tradução juramentada

– Cópia de diplomas de pós-graduação (se aplicável)

– Duas cartas de recomendação (uma das cartas deve ser de um profissional)

– Cópia do passaporte válido

– TOEFL, Cambridge ou IELTS

Candidatos que desejam ser considerados para uma bolsa integral devem justificar suas razões no formulário de inscrição online.

Conheça todos os detalhes do programa AQUI.

Dúvidas? Entre em contato diretamente com a equipe do programa através do e-mail: lalp@georgetown.edu.

