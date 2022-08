Bolsas para graduação na Universidade de Toronto

As inscrições para as Lester B. Pearson Scholarships estão abertas e o processo é feito em três etapas. Confira!

As inscrições para as Lester B. Pearson Scholarships, da University of Toronto – U of T, estão abertas. O programa oferece a estudantes internacionais a oportunidade de fazer a graduação na Universidade de Toronto que, além de ser uma das melhores do mundo, está localizada em uma cidade verdadeiramente multicultural.

As diversas bolsas integrais para qualquer programa de graduação são destinadas a jovens criativos, com excelente desempenho acadêmico e reconhecidos como lideranças em suas escolas. Falo de pessoas com potencial para impactar positivamente suas comunidades.

Reconhecida como uma referência global em pesquisa e ensino, a U of T, fundada em 1827, é a maior do Canadá. Além de atrair alunos de várias parte do mundo e acadêmicos internacionais de destaque, oferece cursos inovadores e 700 programas de graduação em diversas áreas do conhecimento.

A cada ano, mais de 30 estudantes internacionais tornam-se Pearson Scholars. As bolsas, que cobrem as mensalidades, livros, taxas e moradia do aluno, são integrais.

> O que é preciso para candidatar-se:

– Ser um estudante internacional

– Estar atualmente no último ano do ensino médio ou ter se formado até junho de 2022

– Não estar matriculado em uma universidade ou não ter iniciado um programa de graduação

– Iniciar seus estudos na Universidade de Toronto em Setembro de 2023

– Demonstrar excelente desempenho acadêmico e habilidades de liderança

– Ser um pensador original e criativo

– Ser comprometido e empreendedor nas atividades que desenvolve em sua escola e comunidade

– Gostar de aprender

> As inscrições acontecem em três etapas:

– 30/11/22: nomeação do estudante por sua escola no Brasil – cada escola nomeia um estudante para a Lester B. Pearson Scholarship

– 14/12/22: candidatura do aluno a um curso de graduação da U of T através do Ontario Universities’ Application Centre – OUAC

– 16/01/2023: data final da inscrição para as bolsas de estudo (alunos receberão um link personalizado fazer sua candidatura às bolsas)

Conheça todos os detalhes sobre essa bolsa de estudos AQUI. Caso tenha perguntas específicas, entre em contato através do e-mail: pearson.scholarship@utoronto.ca.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.